Vežba „Komšije 25“ demonstrirala snagu savezništva: Vojske Srbije i Mađarske rame uz rame na Pasuljanskim livadama
Na poligonu „Pasuljanske livade“ danas je realizovana završna faza međunarodne taktičke vežbe „Komšije 25“, na kojoj su učestvovali pripadnici Prve brigade kopnene vojske Vojske Srbije i 30. mehanizovane pešadijske brigade Mađarske vojske.
Desetodnevna vežba realizovana je sa ciljem unapređenja osposobljenosti za planiranje i izvođenje operacija multinacionalnih snaga i organizovanje sadejstva i saradnje, uz jačanje međusobnog poverenja i razmenu iskustava.
Tokom višednevnog boravka na terenu, pripadnici Vojske Srbije i Mađarske vojske zajednički su uvežbavali borbene radnje i postupke prilikom angažovanja u operacijama na taktičkom nivou, uz upotrebu savremenih borbenih vozila i sredstava za izviđanje i prikupljanje obaveštajnih podataka.
Kako je objasnila potporučnik Teodora Đukanović iz 11. pešadijskog bataljona učesnici vežbe danas su prikazali taktičku uvežbanost i efikasnu upotrebu borbenih oklopnih vozila BOV OT 4x4 i „lazar 3“ i vozila visoke prohodnosti „hamvi“.
— Tradicionalno, pripadnici Vojske Srbije i Mađarske vojske realizuju taktičku vežbu „Komšije“. Na ovoj vežbi stekla sam dosta iskustava za budući razvoj svoje karijere — rekla je potporučnik Đukanović, naglasivši da je za nju ova vežba bila prilika da se upozna sa načinom funkcionisanja druge vojske i da razmeni znanja i iskustva i usvoji nove veštine, te da joj je velika čast da sarađuje sa pripadnicima Mađarske vojske.
Stariji vodnik u 30. mehanizovanoj pešadijskoj brigadi Mađarske vojske Tibor Čada istakao je da mu je čast što učestvuje u zajedničkoj vojnoj vežbi, te da su poslednjih dana stekli mnogo iskustva i uspostavili puno prijateljstava sa pripadnicima Vojske Srbije. On je naglasio da su pripadnici Mađarske vojske prepoznali svoju poziciju i da su naučili da reaguju u određenim situacijama u borbenom području.
Završnoj fazi vežbe su prisustvovali komandant Prve brigade kopnene vojske brigadni general Jovica Matić i komandant 30. mehanizovane pešadijske brigade Mađarske vojske pukovnik Ištvan Hojtar.
Ovo je 10. po redu zajednička vežba pripadnika Vojske Srbije i Mađarske vojske pod nazivom „Komšije“. Osim unapređenja vojno-vojne saradnje i ukupnih bilateralnih odnosa dveju zemalja, značaj vežbe ogleda se u podizanju kapaciteta za planiranje, organizovanje i izvođenje međunarodnih vežbi i sposobnosti jedinica Vojske Srbije za angažovanje u mirovnim operacijama.