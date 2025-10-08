Na poligonu „Pasuljanske livade“ danas je realizovana završna faza međunarodne taktičke vežbe „Komšije 25“, na kojoj su učestvovali pripadnici Prve brigade kopnene vojske Vojske Srbije i 30. mehanizovane pešadijske brigade Mađarske vojske.

Desetodnevna vežba realizovana je sa ciljem unapređenja osposobljenosti za planiranje i izvođenje operacija multinacionalnih snaga i organizovanje sadejstva i saradnje, uz jačanje međusobnog poverenja i razmenu iskustava.

Tokom višednevnog boravka na terenu, pripadnici Vojske Srbije i Mađarske vojske zajednički su uvežbavali borbene radnje i postupke prilikom angažovanja u operacijama na taktičkom nivou, uz upotrebu savremenih borbenih vozila i sredstava za izviđanje i prikupljanje obaveštajnih podataka.

Foto: MC Odbrana

Kako je objasnila potporučnik Teodora Đukanović iz 11. pešadijskog bataljona učesnici vežbe danas su prikazali taktičku uvežbanost i efikasnu upotrebu borbenih oklopnih vozila BOV OT 4x4 i „lazar 3“ i vozila visoke prohodnosti „hamvi“.

— Tradicionalno, pripadnici Vojske Srbije i Mađarske vojske realizuju taktičku vežbu „Komšije“. Na ovoj vežbi stekla sam dosta iskustava za budući razvoj svoje karijere — rekla je potporučnik Đukanović, naglasivši da je za nju ova vežba bila prilika da se upozna sa načinom funkcionisanja druge vojske i da razmeni znanja i iskustva i usvoji nove veštine, te da joj je velika čast da sarađuje sa pripadnicima Mađarske vojske.

Stariji vodnik u 30. mehanizovanoj pešadijskoj brigadi Mađarske vojske Tibor Čada istakao je da mu je čast što učestvuje u zajedničkoj vojnoj vežbi, te da su poslednjih dana stekli mnogo iskustva i uspostavili puno prijateljstava sa pripadnicima Vojske Srbije. On je naglasio da su pripadnici Mađarske vojske prepoznali svoju poziciju i da su naučili da reaguju u određenim situacijama u borbenom području.

Završnoj fazi vežbe su prisustvovali komandant Prve brigade kopnene vojske brigadni general Jovica Matić i komandant 30. mehanizovane pešadijske brigade Mađarske vojske pukovnik Ištvan Hojtar.

Foto: MC Odbrana