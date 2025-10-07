Za mališana Maksima Milenkovića (7) čula je cela Srbija kada je heroj Marko Nikolić, profesor sporta i fizičkog vaspitanja iz Vranja pretrčao neverovatnih 1.420 kilometara kroz pustinju Maroka i skupio neverovatnu sumu novca za njegovo lečenje. Ali, kako to obično biva — Maksimu je potrebna i naša pomoć!

Kako kaže njegova majka Jovana, deo novca za Maksima je skupljen, ali ne za sve što mu je potrebno.

- Tokom akcije "Maraton za život" skupljena su sredstva isključivo za Maksimovu gensku terapiju. Taj novac je namenski sakupljen i uplaćen bolnici u Berlinu i namenjen je samo za taj jedan, vrlo specifičan i skup lek jer Maksim ima retku genetsku mutaciji i jedini je dečak u Srbiji sa tim oboljenjem - navodi Jovana.

Maksim još uvek čeka jer svaka faza ima svoje procedure koje su složene, a proces odobrenja, pripreme i primanja terapije traje dugo.

- Ali ono sto mnogi ne znaju jeste da Maksim nakon te akcije nije aktivno prikupljao sredstva za svoje osnovne i svakodnevne potrebe, za rehabilitacije, tretmane, kontrole u inostranstvu, dijagnostiku, opremu, lekove i sve ono što mu je potrebno da preživi svaki dan. Mi smo se snalazili kako smo znali — zahvaljujući humanosti ljudi, preko SMS donacija i ponekoj donaciji - dodaje.

Maksim je u veoma teškom stanju

Kako govori Jovana, Maksim ne hoda, ne govori, ne koristi ruke, ne jede samostalno, diše pomoću traheokanile i hrani se putem sonde koja mu je direktno povezana sa stomakom.

- Njegova bešika ne radi ponekad samostalno, pa se kateterizuje više puta dnevno, a svakodnevno ima i epileptične napade. Možete samo da zamislite kako izgleda samo jedan naš dan. Dan uz Maksima zahteva kontinuiranu negu, opremu, medicinski materijal, svakodnevne tretmane, terapije i stručne rehabilitacije. Sve to košta, i to mnogo - navodi Jovana i dodaje:

- A nama, kao roditeljima, najveći je teret strah da zbog nedostatka sredstava Maksim ne izgubi ono što je mukom stekao, korak po korak.

Maksim Milenković Foto: Budi Human

"Važno je da se njegova borba ne završi!"

- Zato i dalje sakupljamo novac, jer Maksim mora da nastavi svoje lečenje i rehabilitaciju, mora da putuje na kontrole u inostranstvo, mora da ide na tretmane koji mu pomažu da održi telo i disanje. Terapija koju će primiti u predstojećem periodu je tek početak jedne nove faze. Nakon što primi svoj lek, čeka ga dug, težak i neizvestan put. Učenje svakog pokreta od pocetka, borba da podigne glavu, da napravi prvi korak, da jednog dana izgovori svoju prvu reč - navodi.

Kako kaže, to je proces koji se ne dešava preko noći, već proces koji traje godinama i koji traži stalnu podršku.

- Sve što smo dosad postigli, postigli smo zahvaljujući ljudima velikog srca. Zahvaljujući vama, Maksim diše, živi, napreduje i dobija šansu. Maksim danas ima sedam godina, i svaka njegova pobeda je borba svih nas koji verujemo u život, u upornost i čuda. Jer verujte, čudo je da je Maksim i danas sa nama.

Kako pomoći:

Slanje SMS poruke sa brojem 61 na 3800.

Slanje SMS poruke sa brojem 778 na 3030.

Uplatom na dinarski račun: 160-6000000042981-19

Uplatom na devizni račun: 160-6000000043004-47

IBAN: RS35160600000004300447

SWIFT/BIC: DBDBRSBG