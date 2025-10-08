Društvo
TURISTIČKA SEZONA DEFINITIVNO ZAVRŠENA: Na graničnom prelazu Preševo nema gužve (FOTO)
Na graničnom prelazu kod Preševa nema gužvi i dužeg zadržavanja, a na ulaz u Republiku Severnu Makedoniju iz Srbije čeka se ne više od pet do sedam minuta, za putnička vozila.
Situacija je identična i kada je u pitanju ulaz u Srbiju iz Republike Severne Makedonije.
Foto: Kurir/T.S.
Ovakva situacija potvrđuje da se završava letnja turistička sezona.
Poslednje grupe turista koji su letovali u Grčkoj krajem septembra i prvih dana oktobra primećene su na pomenutom graničnom prelazu po povratku sa letovanja.
U jeku sezone u julu i avgustu i ove godine na graničnom prelazu kod Preševa u oba pravca zabeležene su velike gužve, na izlaz i ulaz u Srbiju čekalo se i do dva sata.
