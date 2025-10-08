Na graničnom prelazu kod Preševa nema gužvi i dužeg zadržavanja, a na ulaz u Republiku Severnu Makedoniju iz Srbije čeka se ne više od pet do sedam minuta, za putnička vozila.

Situacija je identična i kada je u pitanju ulaz u Srbiju iz Republike Severne Makedonije.

GRANICA1.jpg
Foto: Kurir/T.S.

Ovakva situacija potvrđuje da se završava letnja turistička sezona.

Poslednje grupe turista koji su letovali u Grčkoj krajem septembra i prvih dana oktobra primećene su na pomenutom graničnom prelazu po povratku sa letovanja.

U jeku sezone u julu i avgustu i ove godine na graničnom prelazu kod Preševa u oba pravca zabeležene su velike gužve, na izlaz i ulaz u Srbiju čekalo se i do dva sata.

Ne propustiteSrbijaDIVLJE LEPOTICE: S Tare preseljeno 12 divokoza na Kopaonik i Stol, vraća se život na srpske planine
divokoza.jpg
SrbijaVEROLJUB I ZORAN STALI KAO UKOPANI, OTKUD TO U SNEGU? Uslikali nesvakidašnju pojavu u Kuršumliji i ne bi im drago: Zmija se migolji! Šta kaže narodno verovanje
Screenshot 2025-10-07 103244.jpg
SrbijaER-LAJN NA ZLATIBORSKI NAČIN Priprema se zemljište za izgradnju piste, livada se pretvara u nešto neverovatno jer srpska planina dobija svoj aerodrom (FOTO)
17597701081757837404IMG_1989.jpeg
SrbijaMIROSLAV IZ SELA KOD PROJEPOLJA JE PRAVI DEKA ZMAJ - PONOSNO ČUVA STARI ZANAT: Ima skoro 90 godina, ali svaki dan ide motorom u šumu, a posle pravi OVO (FOTO)
deka.jpg