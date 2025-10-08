U Vojsci Srbije su danas održane vojne svečanosti povodom obeležavanja Dana Treće brigade kopnene vojske i Dana Trećeg centra za obuku.

Dan Treće brigade kopnene vojske, koji se obeležava u spomen na 7. oktobar 1912. godine, kada je Drugi pešadijski puk prvog poziva Moravske divizije „Knjaz Mihailo“, poznatiji kao „Gvozdeni puk“, započeo učešće u Prvom balkanskom ratu, obeležen je u Nišu.

Foto: Ministarstvo odbrane

Povodom praznika, pred svečanim strojem pripadnika brigade, prezentovana su ključna dostignuća u izgradnji operativnih sposobnosti i uručena priznanja najistaknutijim pojedincima i jedinicama.

Obeležavanje praznika bilo je prilika da se istakne dalji napredak u opremanju i modernizaciji borbenih sredstava, kao i profesionalizam, obučenost i zalaganje pripadnika brigade u realizaciji svih dodeljenih zadataka, potvrđeni i na nedavno završenoj vojnoj paradi „Snaga jedinstva“, čime su dali svoj doprinos daljem jačanju operativnih sposobnosti Kopnene vojske i bezbednosti građana ovog dela naše zemlje.

Foto: Ministarstvo odbrane

Danas su svoj praznik, u spomen na 7. oktobar 1918. godine, kada je srpska vojska oslobodila Leskovac, obeležili i pripadnici Trećeg centra za obuku. Na vojnoj svečanosti održanoj tim povodom u kasarni „Vojvoda Petar Bojović“ u Leskovcu dodeljena su priznanja najistaknutijim pojedincima i sumirani rezultati rada jedinice, koja je u prethodnoj godini uspešno realizovala sve zadatke, a pre svega individualnu osnovnu obuku stalnog i rezervnog sastava Vojske Srbije.