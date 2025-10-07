Na graničnim prelazima Srbije za putnička vozila nema zadržavanja, dok teretnjaci najviše čekaju na prelazu Šid na izlazu iz zemlje, tri sata, saopštio je danas Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Prema informacijama Uprave granične policije od 17.15 časova, teretnjaci na izlazu iz Srbije čekaju i na Batrovcima, Kelebiji i Sremskoj Rači, po dva sata.

Na ulazu u Srbiju zadržavanja za teretna vozila ima na Preševu, 90 minuta.

Prema poslednjim informacijama dobijenim od JP "Putevi Srbije", na naplatnim stanicama nema zadržavanja vozila.

