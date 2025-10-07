Slušaj vest

Bahrudin Šahman, 60-godišnjak iz Novog Pazara, nestao je 5. oktobra u nemačkom gradu Viernheimu, a njegovo vozilo je otkriveno na planinarskom parkingu kod Thingstätte na Heiligenbergu u Heidelbergu. Policija intenzivno pretražuje okolna brda helikopterima i psima tragačima, dok se na društvenim mrežama šire apeli za pomoć.

Prema saopštenju policije Hessena, Bahrudin Šahman, državljanin Srbije poreklom iz Novog Pazara, poslednji put je viđen u nedelju ujutro 5. oktobra u gradu Viernheimu, gde živi sa suprugom. On je tog dana, kao i obično, automobilom dovezao suprugu na posao, ali se nije vratio da je pokupi u dogovoreno vreme. Nakon što porodica nije mogla da ga dobije na telefon i ostali napori nisu dali rezultata, okrenuli su se policiji.

U ponedeljak, 6. oktobra, policijske jedinice pronašle su automobil nestalog na planinarskom parkingu “Heiligenberg/Thingstätte” u šumi iznad Heidelberga. Vozilo je bilo prazno. U istražnim izvorima ističu da je Šahman po opisu strastveni planinar – na osnovu čega se ne isključuje mogućnost nezgode ili povrede tokom šetnje u brdima – ali da je zabrinjavajuće to što on redovno uzima propisane lekove. Policija napominje da je Šahman pod terapijom i da mu je neophodno uzimanje lekova, zbog čega je zabrinutost za njegov život i zdravlje dodatno pojačana.

Bahrudin Šahman Foto: www.polizei.hessen.de

U potragu uključeni psi tragači, helikopteri...

Nakon pronalaska automobila, nemačke službe za vanredne situacije organizovale su opsežnu potragu oko Heinleberga i okoline. Timovi policije sa psima tragačima, kao i spasilačke jedinice sa helikopterima, pregledali su šumovita područja u subotu veče i sledećih dana. Operacija je uključivala i dronove i vatrogasne helikoptere koji su kružili iznad Heiligenberga, ali do sada nije pronađen nijedan trag nestalom muškarcu.

Pretrage su zasad bile bez uspeha – uprkos "daljnjim obsežnim merama potrage, tokom kojih je policija u nedelju veče koristila i helikopter i pse tragače, potraga je za sada neuspešna". Zvaničnici navode da su pregledali sve poznate puteve i oznake na terenu, ali Šahman i dalje nema potvrđenog kontakta. Policija apeluje na lokalno stanovništvo i planinare da obrate pažnju na sumnjive tragove ili poruke sa terena i odmah ih prijave.

Nestanak Bahrudina Šahmana prouzrokovao je snažnu reakciju u sandžačkoj zajednici širom Evrope. Na društvenim mrežama, članovi dijaspore iz različitih zemalja objavljuju fotografiju nestalog uz uznemirujuće poruke i molbe za pomoć u pronalasku. Više grupa na Fejsbuku i Instagramu posvećenih Sandžaku dijeli apel za informaciju o Šahmanu, a ljudi iz Bosne, Srbije, Crne Gore i dijaspore pomažu u potrazi.

Policija je takođe objavila zvaničan apel na svojoj Facebook-stranici, moleći sve koji primete bilo šta relevantno da se jave putem telefona ili online formulara.

Opis nestalog

Policija je objavila i detaljan fizički opis nestalog Bahrudina Šahmana (60), moli javnost za prepoznavanje i pomoć.

On je opisan kao:

Vitke građe, visine oko 1,73 metra i težine 75–80 kg, sa kratkom sedom kosom i kratkom sedom bradom. Ima smeđe oči i izraženi mladež na levoj strani čela ispod linije kose.

Na dan nestanka bio je obučen u tamnosmeđi bezrukavi prsluk (s unutrašnje strane narandžastog tona), sivi ili tamnoplavi duks sa kapuljačom, sivu trenerku i tamnoplave patike.

Svaki građanin koji ima informaciju o nestalom muškarcu pozvan je da odmah obavesti policiju. Komesariat 10 dostupan je na broj telefona +49 (0)6252 706-102, ili se informacije mogu proslediti najbližoj policijskoj stanici.