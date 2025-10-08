Vozače očekuje danas uobičajen broj vozila za sredinu nedelje i dobra prohodnost puteva a savetuje se pažnja zbog povremeno kratkotrajne kiše zbog koje će pojedine deonice biti vlažne, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).
VOZAČI, PAMET U GLAVU! AMSS savetuje da se pažljivo vozi zbog povremene kiše, kao i magle ujutro i uveče
Oprez se savetuje u jutarnjim i večernjim satima zbog magle na pojedinim mestima kada je vidljivost smanjena, ne preticati na tim deonicama i držati bezbedno odstojanje.
Nema zadržavanja na naplantnim stanicama ni putničkim terminalima graničnih prelaza.
Kamioni se na graničnim prelazima na izlazu iz zemlje zadržavaju od jedan sat na Sremskoj Rači do oko tri sata na prelazu Šid.
