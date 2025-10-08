Slušaj vest

Oprez se savetuje u jutarnjim i večernjim satima zbog magle na pojedinim mestima kada je vidljivost smanjena, ne preticati na tim deonicama i držati bezbedno odstojanje.

Nema zadržavanja na naplantnim stanicama ni putničkim terminalima graničnih prelaza.

Kamioni se na graničnim prelazima na izlazu iz zemlje zadržavaju od jedan sat na Sremskoj Rači do oko tri sata na prelazu Šid.

Kurir.rs/Beta

