U toku je međunarodna akcija "Fokus na putu" koju sprovodi Ministarstvo unutrašnjih poslova i koja će trajati do 12. oktobra. Do sada je četvrtina prekršaja zabeležena zbog nepropisnog korišćenja mobilnog telefona.

Koji je cilj ove akcije i koliko često su telefoni uzročnici saobraćajki, za jutarnji program Kurir televizije, odgonetnuo je Ivica Stanković, potpukovnik policije.

- U periodu od 6. do 12. oktobra ove godine, sprovodi se pojačana kontrola saobraćaja i na putevima u Republici Srbiji pod nazivom "Fokus na putu". Ova akcija je usmerena na otkrivanje i sankcionisanje nepropisnog korišćenja mobilnog telefona vozača dok upravlja motornim vozilom, ali i nepropisno korišćenje telefona i slušalica od strane pešaka dok prelaze kolovoz, ali i drugih saobraćajnih prekršaja - započeo je Stanković, pa izneo rezultate akcije:

Potpukovnik policije Ivica Stanković za Kurir otkrio rezultate akcije "Fokus na putu" Izvor: Kurir televizija

- Tokom dva dana akcije, otkrili smo više od 3.200 prekršaja, a jednu četvrtinu čine nepropisna korišćenja mobilnih telefona od strane vozača. Prekšraja od strane pešaka ima oko 300 za sada. Kontrolisali smo više od 13.000 učesnika u sobraćaju, odnosno vozača, na više od 1.000 lokacija.

Stanković je obrazložio negativan uticaj korišćenja mobilnog telefona tokom vožnje:

- Korišćenje mobilnog telefona povećava rizik za nastanak saobraćajne nezgode, a to povećanje je od četiri do 20 puta, a to nama stvara bezbednosni problem i sa time se saobraćajna policija svakodnevno susreće. Što se tiče novčanih kazni, one su propisane u fiksnom iznosu, pa je tako za nepropisno korišćenje mobilnog fiksna kazna od 10.000 dinara, dok je ta kazna nešto niža kada se radi o pešacima i ona iznosi fiksno 3.000 dinara.

