Slušaj vest

Na relaciji Beograd Centar – Subotica – Beograd Centar biće organizovan saobraćaj Inter City vozova (SOKO) i Inter Regio vozova.

Prvi polazak za Suboticu kreće u 12 sati iz železničke stanice Beograd Centar Inter City vozom broj 546. U isto vreme iz železničke stanice Subotica kreće prvi polazak za Beograd Centar istim vozom, broj 547.

Od danas do 12. oktobra Srbijavoz će izdavati besplatne vozne karte, koje putnici mogu preuzeti na blagajni, putem mobilne aplikacije i sajta Srbijavoza.

Na sajtu Srbijavoz navedeno je da će 18 SOKO vozova (od broja 540 do 557) saobraćati na svaka dva sata na relaciji Beograd Centar – Subotica – Beograd Centar.

Na toj relaciji vozovi će saobraćati od 6.00 do 22.00, a vožnja traje 79 minuta.

Takođe, osam Inter Regio vozova saobraćati na istoj relaciji na četiri sata, tako da su polasci iz stanice Beograd Centar od 7.00 do 19.00, a iz Subotice od 5.00 do 17.00.

Vožnja Inter Regio vozovima traje 98 minuta.

Ostali vozovi za prevoz putnika na relaciji Beograd-Petrovaradin saobraćaće po važećoj organizaciji, bez promena.