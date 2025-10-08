Slušaj vest

Na relaciji Beograd Centar – Subotica – Beograd Centar biće organizovan saobraćaj Inter City vozova (SOKO) i Inter Regio vozova.

Prvi polazak za Suboticu kreće u 12 sati iz železničke stanice Beograd Centar Inter City vozom broj 546. U isto vreme iz železničke stanice Subotica kreće prvi polazak za Beograd Centar istim vozom, broj 547.

Od danas do 12. oktobra Srbijavoz će izdavati besplatne vozne karte, koje putnici mogu preuzeti na blagajni, putem mobilne aplikacije i sajta Srbijavoza.

Na sajtu Srbijavoz navedeno je da će 18 SOKO vozova (od broja 540 do 557) saobraćati na svaka dva sata na relaciji Beograd Centar – Subotica – Beograd Centar.

Na toj relaciji vozovi će saobraćati od 6.00 do 22.00, a vožnja traje 79 minuta.

Takođe, osam Inter Regio vozova saobraćati na istoj relaciji na četiri sata, tako da su polasci iz stanice Beograd Centar od 7.00 do 19.00, a iz Subotice od 5.00 do 17.00.

Vožnja Inter Regio vozovima traje 98 minuta.

Ostali vozovi za prevoz putnika na relaciji Beograd-Petrovaradin saobraćaće po važećoj organizaciji, bez promena.

Kurir.rs/Beta

Ne propustiteDruštvoRed vožnje za brzu prugu Beograd - Subotica! Prvi polazak u 5, poslednji u 22 sata: Brzi voz stiže sa sat i 20 minuta
Voz Soko
PolitikaVUČIĆ BRZIM VOZOM STIGAO OD BEOGRADA DO SUBOTICE ZA 68 MINUTA Svi zajedno stvaramo istoriju! Puštena u rad deonica od Novog Sada do mađarske granice
collage2.jpg
InfoBizKRENULI TERETNI VOZOVI BRZOM PRUGOM BEOGRAD CENTAR – SUBOTICA: Brz, pouzdan i bezbedan transport
collage.jpg
InfoBizBRZA PRUGA BEOGRAD - NOVI SAD POSTAVLJA NOVE STANDARDE Više od 12 miliona putnika prevezeno za samo tri i po godine
buducnostsrbijeav-447664490-489022240220380-5998857831749721347-n.jpg
Politika"NE GRADI SAMO CIVILIZACIJA PUTEVE, NEGO I PUTEVI GRADE CIVILIZACIJU" Stručnjaci o važnosti brze pruge za Srbiju: Ovo što imamo, ranije je bilo nezamislivo
Nebojša Bakarec Dragoljub Kojčić Veroljub Arsić
PolitikaOGLASIO SE VUČIĆ NAKON PUŠTANJA U RAD DEONICE BRZE PRUGE BEOGRAD-SUBOTICA Ponosan na sve što smo uradili - nastavićemo da gradimo našu najlepšu Srbiju! VIDEO
av.png
PolitikaZA LAZARA RISTOVSKOG OTVARANJE BRZE PRUGE IMA POSEBAN ZNAČAJ! Moj pokojni otac je gradio pruge, ovo putovanje za mene je veoma emotivno
Screenshot 2025-10-03 132238 copy.jpg
PolitikaVUČIĆ ISPUNIO ŽELJU DEKI VUKOSAVU Sa 106 godina najstariji putnik u vozu za Suboticu: "Kad sam doživeo tolike godine, da vidim i kako to izgleda"
IMG-20251003-WA0111.jpg