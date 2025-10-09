Slušaj vest

Budućim vozačima nakon polaganja teorijskog ispita, sledi poslednji i najvažniji korak, a to je izlaženje na praktični deo vozačkog ispita. Mnogi u tim trenucima znaju da se zbune i naprave nekoliko grešaka koje mogu da ih koštaju "padanja".

Instruktor vožnje Milan Pavlićević otkriva koje najčešće greške prave kandidati, a zbog kojih im sledi obaranje i ponovno izlaženje na vozački ispit.

Greške zbog kojih ćete odmah pasti ispit i koje kandidati najviše prave

nevezivanje pojasa

nebezbedno prestrojavanje i obilaženje

prelazak preko pune linije

ponavljanje iste greške 9 puta

Uvreženo mišljenje je da najčešće greške tokom polaganja praktičnog ispita nastaju i pre samog startovanja vozila - tako što vozač krene, da nije vezao pojas ili nije spustio ručnu.

Kandidati padaju zbog nevezivanja pojasa Foto: wen hui wang / Panthermedia / Profimedia

U tom slučaju, instruktor vožnje kaže, da buduće vozače to može da košta padanja.

- Nevezivanjem pojasa ne dobiju se negativni poeni, već se odmah prekida ispit. Mi imamo bodovnu listu, oznaka NP znači da kandidat nije položio. Kod nevezivanja pojasa odmah se pada ispit. Kandidat može da bira da nastavi da vozi, ali rezultat se ne menja - objašnjava instruktor vožnje Milan Pavlićević iz auto-škole "Pavlin".

Od čega se sastoji praktični ispit

Inače, praktični ispit vožnje polaže se nakon teorijskog i se sastoji iz:

Upravljanja vozilom na uređenom poligonu za praktičnu obuku

Upravljanja vozilom u saobraćaju na javnom putu

Na delu praktičnog ispita koji se sprovodi na poligonu kandidat za vozača motornih vozila kategorija B1 i B izvodi sledeće poligonske radnje:

vožnja napred sa promenom stepena prenosa i unazad sa promenom saobraćajne trake

parkiranje vozila podužno, vožnjom unazad

parkiranje vozila pod pravim uglom, vožnjom unazad

polukružno okretanje vozila sa najviše tri potpuna manevra na prostoru širine dve saobraćajne trake

zaustavljanje i polazak vozilom na putu sa usponom

kočenje i zaustavljanje Greške zavise i od dela grada gde se polaže

Od čega se sastoji praktični ispit Foto: Printscreen/Facebook/novi početak

Prema njegovim rečima, najčešće greške koje prave budući vlasnici vozačkih dozvola, a zbog kojih se automatski pada ispit, zavise od toga u kom delu grada se održava vozački ispit.

- Na Novom Beogradu trake su šire, rade se često prestrojavanja i obilaženja, i najčešća greška u 90 odsto slučajeva jeste nebezbedno prestrojavanje i zaobilaženje. Ako je Banovo brdo u pitanju gde postoje usponi, neke druge greške su u pitanju - objašnjava Pavlićević.

Prelazak preko pune linije

Kada je reč o prestrojavanju u drugu traku ili preticanja vozila koje je ispred vozila u kojem se nalazi kandidat, iskustva pokazuju da mnogi kandidati nepažnjom urade to kad ne treba i to prelaskom preko pune linije.

Zakonski gledano, prelaz preko pune linije smatra saobraćajnim prekršajem i ukoliko kandidat to učini, ispitivači mogu istog trenutka da ga obore i vrate kući.

Inače, greške uočavaju i upisuju u vidu bodova dva ispitivača od kojih je jedan iz auto škole, a drugi iz MUP-a.

Koliko negativnih poena dovodi do obaranja

Na pitanje, da li gašenje vozila dovodi do automatskog padanja praktičnog ispita, instruktor vožnje ističe da to nije slučaj. Ova greška buduće vozače koštaće jedan negativni bod.

Šta je važno znati o vozačkom ispitu Foto: Kurir.rs/Mihajlo Pavlović

- Gašenje automobila donosi jedan negativan poen, mada đaci pošto su pod tremom, misle da je nešto loše, ali to nije nešto strašno - dodaje on.

Kako ističe instruktor Milan Pavlićević na jednom vozačkom ispitu kandidat može da nakupi mnogo više od 15 negativnih poena, dok je 15 negativnih maksimalan broj sa kojima je moguće položiti ispit.

Međutim, ako kandidat ponovi jednu grešku više od 9 puta pada ispit.

Važan je i kodeks oblačenja

Kako objašnjava instruktor vožnje iz auto-škole "Pavlin", prema pravilnik iz MUP-a , kandidati moraju adekvatno da budu obučeni prilikom polaganja vozačkog ispita.

- Ne smeju da nose suknje ili šortseve iznad kolena, majice na bretele. On ne može da izađe tako obučen na ispit. Mi im obično damo šansu da se u roku od 10, 15 minuta presvuku - dodaje instruktor.

Postoji i kodeks oblačenja za vozački ispit Foto: Youtube Printscreen/RTV Mag

Pravilnik oblačenja na ispitu

Prema pravilniku MUP-a pristojno oblačenje ispitivača i kandidata na vozačkom ispitu podrazumeva:

da kandidati i ispitivači moraju biti obučeni u prigodnu odeću, koja nije providna i koja ne sadrži slike, natpise i simbole koje vređaju javni moral ili mogu biti uvredljivog sadržaja u odnosu na pojedince ili grupe

da majice na bretele, odnosno majice i košulje, koje ne pokrivaju ramena, stomak i leđa nisu dozvoljene

da duboki dekoltei nisu dozvoljeni

da suknje, šorcevi i bermude ne mogu biti kraći od kolena u slučaju osoba ženskog pola

da šorcevi i bermude nisu dozvoljeni za osobe muškog pola;

da papuče nisu dozvoljene

da nošenje naočara za sunce, kapa, kačketa i sl. na teorijskom ispitu nije dozvoljeno Savet budućim vozačima

Za kraj beogradski instruktor vožnje svim budućim vozačima podelio je nekoliko ključnih saveta.

"Trema se jedino razbija znanjem i kada budu sto posto sigurni da izađu na ispit, onda neka izađu. Takođe, trebalo bi da se detaljno upute u pravilnik, da se ne brinu ako im se ugasi auto, jer to nije ništa strašno. I pre polaganja praktičnog dela ispita, bilo bi najbolje da bezbedno i pravilno urade poligon, na taj način biće spremni za dalje", ističe on.

Kurir.rs/ Blic

