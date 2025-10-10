Slušaj vest

Na društvenim mrežama u poslednje vreme sve češće izbijaju žustre rasprave o ponašanju muškaraca nakon porođaja svojih partnerki. Dok jedni smatraju da je normalno u kafani proslaviti dolazak bebe na svet, drugi tvrde da je novopečenim očevima u tom trenutku mesto pored supruge.

Upravo jedna takva objava, nedavno je izazvala pravu lavinu komentara na Iks-u. Sve je počelo kada je jedna Srpkinja otkrila da bi se osećala loše da leži u bolnici sa bebom sva slomljena i rastrojena, dok njen muž slavi u kafani.

"Stvar je u tome što bih ja samo umrla od tuge kad bih se porodila i ležala u bolnici sa detetom sva s***ana i rastrojena a moj muž se napijao kao svinjetina sa našim prijateljima da to proslave. 'Vidi kako se super provodimo, tebe slavimo al šta ćeš, ti lezi tu slomljena', važi liče", napisala je ona pa dodala:

"Možda bi za to vreme, ako ne može da bude sa mnom, mogao da obavi generalku kod kuće? Toliko je mogućnosti koje ne podrazumevaju kafanu".

Pojedine žene smatraju da je nakon porođaja suprugu mesto pored žene, a ne u kafani Foto: Shutterstock

"Mužu je mesto pored supruge"

Njena objava je odmah podelila korisnike Iks-a. Jedni su stali na njenu stranu i isticali da bi opasno zamerili partnerima kada bi odmah nakon primljene vesti da se beba rodila prvo rezervisali kafanu i zvali prijatelje.

"Dozvolite da u 2025. napišem revolucionarnu misao od koje svaki neandertalac dobije nervni slom, pa kaže: Mužu je u toku porođaja mesto u bolnici, pored supruge koja rađa njihovo zajedničko dete. Svinjama koje bi radije da tada loču u kafani mesto je u oboru", napisala je jedna korisnica Iks-a, dok je druga dodala:

"I povrh svega tako pijan nađe neku pijanu devojku u tom izlasku. Niste svesni koliko često se to dešava".

"Isto... ja sam se porodila pre pet dana, moj muž večeras pravi proslavu u blizini kuće. Cimerkin (iz bolnice) je to veče pravio i nije bio u stanju sutra u 16h da joj dođe u posetu. Ona je krišom plakala dok je moj suprug bio sa mnom... Eto, možda ovi Balkanoidi nešto shvate", dodala je treća.

"Ja bih se naljutila da ne proslavi"

Ipak, bilo je i onih, posebno žena, koje su isticale da im je bilo divno što su partneri slavili rođenje deteta, čak i bez njih.

Neke majke kažu da bi se naljutile kada bi muž slavio Foto: Profimedia

"Gospode Bože, koja sizofrenija! Posle hitnog carskog jedva ustajem od bolova, ali kad me muž pozvao i pokazao ljude koji su prešli 1.000 km zbog proslave rođenja našeg sina, ja sam doslovno letela od sreće i zahvalnosti", napisala je jedna korisnica.

Druga je dodala:

"Ja sam uživala u porodilištu dok su mi svi moji najbliži slali snimke, slavili i veselili se. I dan danas obožavam da slušam priče kako je bilo, kako je cela moja rodbina čekala u dvorištu i rasplakala se kad su čuli da sam sinu dala ime po mom dedi, kako se to veče proslavilo."

"Ja bih se naljutila da ne proslavi", zaključila je treća.