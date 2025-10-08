Slušaj vest

Jesen je stigla, a sa njom i hladniji dani. Mnogi uključuju svoje klima uređaje i prebacuju ih sa hlađenja na grejanje.

Iako deluje jednostavno, ovaj proces može biti zbunjujući, naročito ako se prvi put susrećete sa podešavanjima, a više o pravilnom korišćenju, za jutarnji program Kurir televizije, pričao je Nemanja Milosavljević, majstor za klima uređaje.

- Napomenuo bih da sve klime mogu da greju, ove inverter mogu čak i do minus 30, ali to zavisi od samog modela. Standardne klime greju do minus pet, a preporučljivo je do nule da greju. Ko je uradio godišnji servis pred letnju sezonu, nema potrebe da to radi i pred grejanje, osim ako klima nije u ekstremnim uslovima, pa se koristi non-stop, a prostorija je puna prašine ili dima - započeo je Milosavljević.

Kako da se pravilno grejemo pomoću klime? Izvor: Kurir televizija

Grejanje na klimu tokom zime

- Opasnost je po meni više tokom leta zbog spoljnih uslova i temperature, ali to su male verovatnoće. Što se tiče servisiranja, bitnije je da se uradi leti jer su tada ekstremniji uslovi za njen rad. Što se grejanja tiče, klima je ipak tu za hlađenje, ali svakako da manje prostorije mogu da se ugreju na klimu, ali cele kuće ili stanovi zahtevaju više klima, možda je lično mišljenje, ali smatram da je klima više za hlađenje. Manji stanovi i manje prostorije mogu da izdrže na klimi.

