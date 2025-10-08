Slušaj vest

U javnosti je odjeknuo oglas Novosađanke Jelene Dobromirov u kojem ona prodaje stan da bi sebi produžila život. Novac joj je potreban za transplantaciju bubrega u inostranstvu.

Prodajemo porodični stan zbog transplantacije bubrega. To je deo teksta oglasa koji je objavljen na društvenoj mreži Fejsbuk. Jelena se nije lako odlučila na ovaj korak, ali život je važniji od nekretnine.

- Mlada sam se razbolela sa 16, tako da sam se transplantirala prvi put 2005. u Moskvi. Majka nije mogla da mi bude donor, još je bila živa tada. I taj bubreg je, Bogu hvala, radio punih 19 godina, što je izuzetno dobar prosek. Početkom 2024. godine je moj transplant krenuo da ne valja, da tako kažem. I već sam ja tu znala, mislim, znala sam i od početka da ta transplantacija nije trajna varijanta, ali smo se nadali što dužem veku njegovom. I onda je usledio moj prijem prvo na KCV ovde na internu kliniku, potom na VMA i vraćena sam na dijalizu 13. juna prošle godine - priča Jelena Dobromirov za Kurir televiziju.

Jelena je saznala da sada ljudi odlaze u Belorusiju zbog transplantacija jer kod nas nema donora. Sklopila je ugovor sa fondacijom Budi human, ali se novac sporo prikupljao.

- Svesna sam ja da ima jako puno dece, da ima i odraslih u mnogo težoj situaciji, i eto, za godinu i po dana, dok nismo sada ovaj stan oglasili početkom jula, skupili smo otprilike 7.000, i ja sam time platila odlazak u avgustu, bila sam na pripremama, To se zove priprema za transplantaciju. Sve moguće preglede sam uradila i super je to sve prošlo. I 27. ili 28. augusta sam ja stavljena na listu čekanja u Belorusiji - otkriva Jelena.

Ali para za operaciju nema. Zato je rešila da oglasi svoj stan u Novom Sadu. Ukoliko je iz Minska pozovu, a ona ne bude imala para za operaciju, izgubiće bubreg od donora. A čoveku koji je na dijalizi tri puta nedeljno, po više od četiri sata, je to luksuz.

- Mene u životu održava aparat ili veštački bubreg. Suprug i ja smo u junu seli da se dogovorimo, vreme prolazi, ja nisam ništa mlađa. Mi smo razdvojeni, jako nam teško to pada, emotivno, finansijski isto, troškovi ovde, troškovi tamo gde mi je suprug. I rešili smo da oglasimo stan. Iz čistog očaja sam pre dva, tri dana u petak ponovo našla neke dve, tri grupe na Fejsbuku gde još nije stan bio oglašen i tu sam ga oglasila, što ste i vi videli, ali sam prvi put stavila zašto ga prodajemo. I to je odjeknulo, ja i dalje, evo, maltene ne silazim s telefona, bukvalno je odjeknulo, šta da vam kažem - kaže hrabra Novosađanka.

Ipak, Jelena se nada da će uspeti da skupi pare za operaciju u Minsku bez prodaje stana za koji je emotivno vezana. U tome joj možemo svi pomoći.

Foto: Budi Human

Kako pomoći:

Slanjem SMS poruke: Broj 1709 pošalji SMS porukom na 3030

Uplatom na dinarski račun: 160-6000001997366-29

Uplatom na devizni račun: 160-6000001998229-59

IBAN: RS35160600000199822959

SWIFT/BIC: DBDBRSBG

