Slušaj vest

Ministarka zaštite životne sredine Sara Pavkov odgovorila je juče u Skupštini Srbije na izjavu Borislava Novakovića da studenti koji žele da uče zagađuju životnu sredinu u Pionirskom parku.

- Svaka osoba, uključujući vas i mene, ima uticaj na životnu sredinu, ali mislim da nije fer i korektno za mlade, za studente koje sam lično upoznala, da govorite da zagađuju životnu sredinu, jer poredeći sa nekom drugom grupacijom koja de fakto zagađuje životnu sredinu time što prosipa sadržaj kanti i kontejnera po ulicama, time što vadi ambalažni otpad iz mesta koja za to je neophodno da postoji da bi se skladištilo i odlagao - rekla je ministarka, pa nastavila:

- Na primer, stakleni otpad. Isti se koristi za nasilje, mislim da treba da bude predmet vašeg daljeg delovanja i razgovora, jer te dve stvari stavljati u isti koš nije cilj ni životne sredine, niti je dobro za podsticaj mladih u našoj državi, jer, podsetiću vas, ja kad sam bila da ih posetim, u pomenutom parku, ponela sam im delo Ive Andrića "Znakovi pored puta", sa jasnim ciljem i razlogom. Da mogu da pročitaju ono što možda nije politika koju vi trenutno sprovodite i govorite.