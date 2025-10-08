Slušaj vest

U srcu Rasinskog okruga, nedaleko od Kruševca, prostire se jezero Ćelije. Na prvi pogled deluje kao još jedno lepo izletište, ali iza njegove mirne površine kriju se priče od kojih prolazi jeza.

Ovo veštačko jezero zauzima površinu od skoro 600 kvadratnih kilometara, a na pojedinim mestima duboko je i do 41 metar. Sastoji se od tri dela: zlatarski, vasićki i vodozahvatni basen. Do njega se može doći iz pravca Kruševca, ali i preko Blaca, Niša ili Prokuplja.

Legenda o potopljenom selu i crkvi

Pre nego što je nastalo jezero, legenda iz kraja kaže, na tom mestu nalazilo se selo koje je, prema predanju, delimično preseljeno, dok je ostatak završio pod vodom. Najjeziviji deo priče vezan je za potopljeno groblje i crkvu. Meštani tvrde da se u retkim trenucima u vodi može videti krst sa vrha crkve.

Legenda kaže da se na mestu današnjeg jezera nekad nalazilo selo Foto: Printscreen

Još strašnija je priča koju prenose ljudi iz ovog kraja. Veruje se da jezero svake godine uzme po jedan život, onoliko koliko je grobova ostalo pod vodom. Tragične nesreće i utapanja koje se dešavaju iz godine u godinu daju snagu toj legendi.

Jezero Ćelije ima oblik zmaja Foto: Printscreen

Oblik koji šokira

Kada se Jezero Ćelije potraži na Gugl mapama, pojavljuje se zastrašujuća slika. Iz vazduha, njegova forma podseća na zmaja, što dodatno raspiruje maštu i jezive priče koje prate ovo mesto.

Jezero i turizam