U BRZOM VOZU ZA SUBOTICU NEMA MESTA NI ZA IGLU! Građani popunili prve polaske, ali ostalo je još mesta za besplatne vožnje do nedelje
Od Beograda do Subotice brzim vozom stizaće se za samo sat i osam minuta, a voznja besplatna do 12. oktobra. Više informacija ima naša Aleksandra Orlić, koju je voditeljka jutarnjeg programa Redakcija na Kurir televiziji Olja Lazarević pitala da li su Subotičani već kupili karte.
Informacije o brzom vozu između Subotice i Beograda
- Zaista sjajan dan, ne samo za Subotičane, nego naravno za sve građane Srbije. To je svakako vest da počinje da saobraća brzi voz, a ukoliko imaš nameru da već danas u 12 sati pođeš put Subotice i ovde popiješ kafu, bojim se da danas ipak u to vreme nećeš imati mesta. Jer se u toku jučerašnjeg dana vršila rezervacija karata, dakle kako iz pravca Beograda za Suboticu, tako i iz Subotice za Beograd. I sada kada smo dolazili na snimanje veliki je broj građana koji su i sada prisutni kod kućice gde se prodaju karte, koji se raspituju kada mogu i na koji način da rezervišu svoja mesta za naredne termine. Kako smo čuli od putnika, za sada u 12 časova je sve popunjeno i treba svi putnici koji imaju želju da se provozaju ovim brzim vozom, da imaju na umu da se do nedelje mogu provozati besplatno, kako od Subotice do Beograda, tako i od Beograda do Subotice, međutim, moraju da rezervišu svoja mesta, onlajn, da pozovu na broj telefona Beogradske železničke stanice ili Subotičke železničke stanice ili da odu fizički i da kupe ili rezervišu svoju kartu - izvestila je Aleksandra Orlić.
Devet polazaka od 6 do 22 sata
- Ono što je važno jeste da će biti 9 polazaka od 6.00 ujutru, pričamo o sutrašnjem danu pa u buduće, od 6.00 ujutru do 22.00, na svaka 2 sata će ići brzi voz kako iz Subotice ka Beogradu, tako i iz Beograda ka Subotici, a naravno biće i četiri voza koji će putovati nešto duže. Do nedelje je besplatna vožnja, odnosno promotivna vožnja, a kasnije će povratna karta od Subotice do Beograda ili obrnuto koštati 2.000 dinara i stizaće se eto za svega sat i deset minuta.
