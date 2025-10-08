Informacije o brzom vozu između Subotice i Beograda

- Zaista sjajan dan, ne samo za Subotičane, nego naravno za sve građane Srbije. To je svakako vest da počinje da saobraća brzi voz, a ukoliko imaš nameru da već danas u 12 sati pođeš put Subotice i ovde popiješ kafu, bojim se da danas ipak u to vreme nećeš imati mesta. Jer se u toku jučerašnjeg dana vršila rezervacija karata, dakle kako iz pravca Beograda za Suboticu, tako i iz Subotice za Beograd. I sada kada smo dolazili na snimanje veliki je broj građana koji su i sada prisutni kod kućice gde se prodaju karte, koji se raspituju kada mogu i na koji način da rezervišu svoja mesta za naredne termine. Kako smo čuli od putnika, za sada u 12 časova je sve popunjeno i treba svi putnici koji imaju želju da se provozaju ovim brzim vozom, da imaju na umu da se do nedelje mogu provozati besplatno, kako od Subotice do Beograda, tako i od Beograda do Subotice, međutim, moraju da rezervišu svoja mesta, onlajn, da pozovu na broj telefona Beogradske železničke stanice ili Subotičke železničke stanice ili da odu fizički i da kupe ili rezervišu svoju kartu - izvestila je Aleksandra Orlić.