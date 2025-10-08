Slušaj vest

Psihijatar iz Beograda osuđen je pred Prvim osnovnim sudom u Beogradu na uslovnu kaznu zatvora u trajanju od 7 meseci kao i meru bezbednosti, zabranu obavljanja lekarske profesije u trajanju od dve godine jer je pacijentima u kartone upisivao lažne dijagnoze.

Ovu temu, za jutarnji program Kurir televizije, obrazložio je dr Aleksandar Stojanović, direktor Doma zdravlja "Dr Milutin Ivković".

Kako je otkriven?

- Nažalost, taj doktor je bio zaposlen kod mene u domu zdravlja, psihijatar na mentalnom zdravlju, a radio je ozbiljne poslove kao lekar specijalista. Otkriven je sasvim slučajno, radio je tri godine za sebe, za neki lek preko kojekakve farmaceutske kuće, čak su pokušali i mene da upetaljaju u priču, ali ja nisam imao pojma jer kao direktor ne mogu da prisustvujem pregledu kod lekara. Otkriven je slučajno, doktorka, jedna devojka koja je aplicirala za stranu firmu, kaže da je odbijena za posao jer u kartonu pišu dijagnoze za koje tvrdi da nisu njene - započeo je Stojanović, pa nastavio:

- Posle par dana se javio još jedan dečko, koji je trebalo da dobije posao isto u stranoj firmi, a u dosijeu su stajale neke šifre, neke stvari od kojih nije bolovao. Meni je probudilo sumnju saznanje da su pacijentima rečene dijagnoze od kojih nisu bolovali. Pozvao sam doktora, on se pravdao da je sve u redu, poverovao sam mu i mislio da ljudi nisu u pravu.

Stojanović je otkrio šta je usledilo nakon par dana:

- Prošlo je nekoliko dana i samim su se nagomilavali ljudi koji su hteli razgovor sa mnom, meni je to bilo čudno, odmah sam ga suspendovao. Mislim da je koristio poziciju kako bi iskoristio farmaceutsku kuću za neke lekove, on je pisao dijagnoze kakve je hteo. Povećavao je broj dijagnoza, kako bi taj lek izašao u proceduru. Dobio je sramnu presudu, nekakav uslov na sedam meseci, to je nedopustivo.

