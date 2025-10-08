Od početka ove nedelje malo je toplije, a bilo je čak i sunčanih intervala. Prvi oktobarski dani doneli su nam sneg i pad temperature. Vanredna situacija je i dalje na snazi u Ivanjici, Crnoj Travi, Medveđi i Novoj Varoši zbog posledica koje prouzrokovao sneg.

Meteorolog Slobodan Sovilj navodi da se krajem oktobra očekuju temperature i do 25 stepeni, a da zbog postepenog otapanja snega nema opasnosti od izlivanja reka.

Narednih dana, kaže, dnevne temperature biće prijatnije.

"Očekujemo (najvišu dnevnu temperaturu) 21 stepen, i zaista će u većini mesta biti suvo. Oslabljeni prodor (vlažnog vazduha) koji nam stiže će u noći između četvrtka i petka usloviti lokalnu pojavu kratkotrajne kiše, i to u četvrtak uveče na severu, a tokom petka u noći kao izolovanu pojavu u ostalim delovima zemlje", naveo je Sovilj.

Istakao je da prava promena predstoji sledeće sedmice, pa nas od 13. oktobra očekuje novo zahlađenje.

"Možemo očekivati da će sredina meseca biti hladnija sa temperaturom od 11 do 16 stepeni u nižim predelima, očekuje se i pojava lokalnih mrazeva, naročito kada su noći i jutra vedra", napominje Sovilj.

Najavio je da će padavine biti češće u centralnoj i južnoj Srbiji.

"I dalje očekujemo polje niskog vazdušnog pritiska i aktivne padavine, što znači da će na planinama biti uslova i za sneg", objasnio je Sovilj.

Kako kaže, nakon 20. oktobra očekuje se porast dnevne temperature.

"Očekujemo dominaciju južnih i jugozapadnih struja i porast temperature preko 20 stepeni, tako da ne bi bilo iznenađenje da ta poslednja dekada oktobra bude zapravo najtopliji deo meseca", najavio je Sovilj.

"Za sada ne postoji opasnost, s obzirom na to da količine snega koje imamo na planinam nisu tako velike. Zahvaljujući pozitivnim dnevnim temperaturama koje i sad imamo, sneg se postepeno topi čak i u ovim danima", zaključio je Sovilj.