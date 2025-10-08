Slušaj vest

Železnička stanica Vukov spomenik u Beogradu konačno ulazi u fazu projektovanja rekonstrukcije perona, neophodne za usklađivanje sa novim standardima.

Posao izrade idejnog projekta Železničke stanice Vukov Spomenik za rekonstrukciju perona dodeljen je Saobraćajnom institutu CIP, kako se vidi u odluci o dodeli ugovora koju je objavila "Infrastruktura železnice Srbije" (IŽS).

Posao rekonstrukcije perona dodeljen je Saobraćajnom institutu CIP Foto: Kurir.rs/Mihajlo Pavlović

Vrednost ugovora iznosi 39,8 miliona dinara bez PDV-a.

Saobraćajni institut CIP bio je jedini ponuđač na javnoj nabavci raspisanoj sredinom avgusta, piše eKapija.

Odabrani izvođač dužan je da izradi obimnu tehničku dokumentaciju, koja uključuje idejno rešenje, idejni projekat sa tehničkom kontrolom, studiju opravdanosti, studiju o proceni uticaja na životnu sredinu i projekat za izvođenje.

Standardizacija perona i novih vozova

eroni na stanicama Vukov spomenik i Pančevački most nisu usklađeni sa standardima Foto: Kurir.rs/Mihajlo Pavlović

Kako se navodi, peroni na stanicama Vukov spomenik i Pančevački most nisu usklađeni sa standardima koji se primenjuju na ostalim železničkim stanicama.

Na peronu ne mogu da staju novi vozovi koji saobraćaju između gradova Foto: Kurir.rs/Mihajlo Pavlović

Usled promene standarda i usklađivanja sa propisima Evropske unije, propisana visina svih železničkih perona u Srbiji je 55 centimetara. Međutim, na Vukovom spomeniku i Pančevačkom mostu visina je 95 centimetara. Zbog toga na njima ne mogu da staju novi vozovi koji saobraćaju između gradova, već samo stare plave RVR garniture koje se koriste isključivo za "BG voz".

Rekonstrukcija pokretnih stepenica

Pokretne stepenice kod Vuka izgrađene su 1995. Foto: Kurir.rs/Mihajlo Pavlović

Kada je reč o pokretnim stepenicama (eskalatorima) na Vukovom spomeniku, Plan nabavki IŽS-a za ovu godinu predvideo je nabavku za njihovo hitno održavanje u trećem kvartalu.

Posao zamene eskalatora, planiran za proleće 2023, bio je obustavljen iako je bilo predviđeno da traje 72 nedelje i da zahteva privremeno zatvaranje stanice.