Uspostavljen je redovan putnički železnički saobraćaj između Beograda i Subotice, a vozovi će saobraćati brzinom do 200 km na sat. U promotivnom periodu koji će trajati do 12. oktobra putnicima su obezbeđene besplatne vozne karte.

Kako do karte i kako izgleda prva vožnja istraživala je novinarka Kurir televizije Magdalina Milanović.

Besplatne karte za vožnju od Beograda do Subotice

- Mi smo imali tu neku malu privilegiju putem posla, ali što se tiče naših građana, oni su dobili svoje besplatne karte za ovu prvu vožnju od Beograda do Subotice i moram da kažem da je odziv zaista veliki. Blagajne su bile pune, odnosno redovi, i s obzirom na to da smo imali priliku da porazgovaramo sa građanima, neki će najverovatnije doći tek sutra jer neće biti mesta za sve danas - izvestila je novinarka Kurir televizije i nastavila:

"ĆIHU, ĆIHU, ĆIHU-HU" Brzi voz "Soko" na relaciji Beograd - Subotica počeo s radom tačno u podne! Od prestonice do severa zemlje 200 na sat za 70 minuta Izvor: Kurir televizija

- Što se tiče ostalih kogod ima želju da isproba ove brzine, to će moći da uradi potpuno besplatno do 12. oktobra, a nakon toga povratne karte povratne 2.000 dinara. Što se tiče same atmosfere, zaista je prijateljska, građani su zadovoljni i kažu da zaista ima razlike. Evo, ja negde iskreno mogu da kažem da mi je subjektivni osećaj kao da putujemo nekih 15-ak minuta, a zapravo je, evo sad ću vam reći, 52. Što se tiče same Subotice, očekuje se da ćemo stići za 70-ak minuta ukupne vožnje kao što je i bilo najavljeno.

