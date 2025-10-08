Slušaj vest

Apelacioni sud u Beogradu je, postupajući po žalbi Igora Žeželja, ukinuo presudu Višeg suda u Beogradu kojom je sudija Velibor Barović prvobitno u celosti odbio tužbeni zahtev.

Tužba je podneta protiv Vaska Vasovića, kao i protiv glavnog urednika i izdavača medija Direktno.rs, zbog intervjua objavljenog dana 9. 8. 2020. godine u ovom mediju pod naslovom: „Kandidat za direktora Vasović za Direktno: Žeželj dobija novac iz kase RTS-a“.

Podsećamo, u predmetnom tekstu i intervjuu je iznet niz neistinitih, neproverenih i uvredljivih informacija, prema kojima je Igor Žeželj neistinito i zlonamerno optužen da laže i „dobija“ novac iz kase RTS-a, te se dovodi u neposrednu vezu sa jednim od najvećih nacističkih zločinaca.