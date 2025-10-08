Slušaj vest

Sa Železničke stanice Beograd centar tačno u 12 sati "Inter City" voz Soko sa brojem 546 krenuo je za Suboticu.

Gužve na Prokopu su bile velike i na desetine putnika je bilo u redovima na blagajni koji su čekali da uzmu besplatne karte.

Gužve na Prokopu bile velike Foto: Nemanja Nikolić

Inače, u ovom promotivnom periodu koji traje do nedelje sve karte će biti besplatne. Kako je ranije najavljeno povratna karta će koštati 2.000 dinara.

Ekipa Kurira je bila u vozu koji juri 200 na sat i u Suboticu stiže za svega sat i 20 minuta.

Voz u Suboticu stiže za svega sat i 20 minuta Foto: Nemanja Nikolić

Svetlana Didić iz Beograda došla je pre podneva danas na Prokop da bi kupila karte za Suboticu.

Foto: Kurir

- Nisam očekivala ovolike gužve. Išla sam onda prvim Sokolom za Novi Sad, pa se nadam da će i ovo biti jedno lepo putovanje. Nikad nisam bila u Subotici. Soko je baš lep i savremen voz, brzi voz! Šteta što ovo nismo imali ranije. Ja sam inače iz Beča, ali uvek dolazim u naš lepi Beograd. Nema ništa bez naše prestonice - poručuje Didićeva.

Goran Đurić Đura iz Sopota je 40 godina radio u železnici i želeo je da se provoza vozom.

Foto: Kurir

- Došao sam da uzmem markicu, ali mogao bih i za Suboticu da odvedem unuke da vide ovo. Soko je neverovatan. Ovo nije bilo pre 40 godina kad sam ja radio. Hvala Vučiću što je ovo obezbedio.

Daca Matković, slikar i pisac kaže za Kurir da prvi put ide brzim vozom i prvi put putuje u Suboticu.

Foto: Kurir

- Volim da vidim, volim da putujem i istražujem, pola Evrope sam proputovalado sada. Ovaj voz je udoban, brz. Ja sam naučila da idem onim vozom koji ide 20 na sat. Ovo je novo, savršeno!

Podsetimo, putnički vozovi danas počinju redovno da saobraćaju brzom prugom na relaciji Beograd Centar - Subotica - Beograd Centar. Osamnaest "Inter City" vozova (Soko) na ovoj relaciji saobraćaće na svaka dva sata.

Devet vozova sa stanice Prokop ima polaske u 6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00 i 22.00 sata, a takođe i iz stanice Subotica. Prva stanica iz prestonice je Novi Beograd, zatim Petrovaradin, Vrbas Nova, Bačka Topola i Subotica.

1/11 Vidi galeriju Uspostavljen je redovan putnički železnički saobraćaj između Beograda i Subotice, a vozovi će saobraćati brzinom do 200 km na sat. U Foto: Nemanja Nikolić

Noćnih polazaka po redu vožnje za sada nema.