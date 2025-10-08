SVETLANA IZ BEČA DOŠLA U BEOGRAD DA SE SA 200 NA SAT PROVOZA DO SUBOTICE: Brzi voz Soko baš je lep i savremen, šteta što ga nismo imali mnogo ranije
Putnički vozovi počeli su danas u podne da redovno saobraćaju brzom prugom na relaciji Beograd - Subotica, a prvi putnici nisu krili oduševljenje.
Svetlana Didić iz Beograda došla je pre podneva danas na Prokop da bi kupila karte za Suboticu.
- Nisam očekivala ovolike gužve. Išla sam onda prvim Sokolom za Novi Sad, pa se nadam da će i ovo biti jedno lepo putovanje. Nikad nisam bila u Subotici. Soko je baš lep i savremen voz, brzi voz! Šteta što ovo nismo imali ranije. Ja sam inače iz Beča, ali uvek dolazim u naš lepi Beograd. Nema ništa bez naše prestonice - poručuje Didićeva.
Podsetimo, voz "Soko" je sa železničke stanice Beograd centar tačno u 12 sati krenuo za Suboticu.
Gužve na Prokopu su bile velike i na desetine putnika je bilo u redovima na blagajni koji su čekali da uzmu besplatne karte.
Inače, u ovom promotivnom periodu koji traje do nedelje sve karte će biti besplatne. Kako je ranije najavljeno povratna karta će koštati 2.000 dinara.
Ekipa Kurira je bila u vozu koji juri 200 na sat i u Suboticu stiže za svega sat i 20 minuta.
Devet vozova sa stanice Prokop ima polaske u 6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00 i 22.00 sata, a takođe i iz stanice Subotica. Prva stanica iz prestonice je Novi Beograd, zatim Petrovaradin, Vrbas Nova, Bačka Topola i Subotica.
Noćnih polazaka po redu vožnje za sada nema.
Tačno za sat i 19 minuta brzi voz Soko stigao je u Suboticu.