Putnički vozovi počeli su danas u podne da redovno saobraćaju brzom prugom na relaciji Beograd - Subotica, a prvi putnici nisu krili oduševljenje.

Svetlana Didić iz Beograda došla je pre podneva danas na Prokop da bi kupila karte za Suboticu.

Svetlana je došla pre podneva danas na Prokop da bi kupila karte za Suboticu. Foto: Kurir

- Nisam očekivala ovolike gužve. Išla sam onda prvim Sokolom za Novi Sad, pa se nadam da će i ovo biti jedno lepo putovanje. Nikad nisam bila u Subotici. Soko je baš lep i savremen voz, brzi voz! Šteta što ovo nismo imali ranije. Ja sam inače iz Beča, ali uvek dolazim u naš lepi Beograd. Nema ništa bez naše prestonice - poručuje Didićeva.

Podsetimo, voz "Soko" je sa železničke stanice Beograd centar tačno u 12 sati krenuo za Suboticu.

1/8 Vidi galeriju Voz "Soko" je sa železničke stanice Beograd centar tačno u 12 sati krenuo za Suboticu. Foto: Nemanja Nikolić

Gužve na Prokopu su bile velike i na desetine putnika je bilo u redovima na blagajni koji su čekali da uzmu besplatne karte.

Na desetine putnika je bilo u redovima na blagajni Foto: Nemanja Nikolić

Inače, u ovom promotivnom periodu koji traje do nedelje sve karte će biti besplatne. Kako je ranije najavljeno povratna karta će koštati 2.000 dinara.

Ekipa Kurira je bila u vozu koji juri 200 na sat i u Suboticu stiže za svega sat i 20 minuta.

Devet vozova sa stanice Prokop ima polaske u 6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00 i 22.00 sata, a takođe i iz stanice Subotica. Prva stanica iz prestonice je Novi Beograd, zatim Petrovaradin, Vrbas Nova, Bačka Topola i Subotica.

Noćnih polazaka po redu vožnje za sada nema.