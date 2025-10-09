Slušaj vest

Voz "Soko" je sa železničke stanice Beograd centar tačno u 12 sati krenuo, a mnogo putnika je želelo da se provoza vozom koji za samo sat i 19 minuta stiže od prestonice do Subotice.

Anđela Lebović, studentkinja Univerziteta u Beogradu kaže za Kurir da je jedva čekala da krene Soko.

Anđela Lebović kaže da je jedva čekala da krene Soko. Foto: Kurir

- Vrlo često putujem do Beograda i nazad. Ranije sam Sokolom išla do Novog Sada iz Beograda, pa onda dalje za Suboticu. To je bilo naporno, jedva sam čekala brzi voz - kaže studentkinja i dodaje:

- Ne samo što brže stižem nego je i udobniji, prostraniji, čistiji i najbitnije dosta jeftiniji voz - rekla je ona.

1/8 Vidi galeriju Voz "Soko" je sa železničke stanice Beograd centar tačno u 12 sati krenuo za Suboticu. Foto: Nemanja Nikolić

Putnički vozovi počeli su danas u podne da redovno saobraćaju brzom prugom na relaciji Beograd - Subotica, a Kurir je takođe bio sa prvim putnicima u jubilarnoj vožnji do Subotice.

U promotivnom periodu koji će trajati do 12. oktobra putnicima su obezbeđene besplatne vozne karte, a velike gužve stvorile su se od ranog jutra.

Vozovi će saobraćati brzinom od 200 kiliometara na čas, dok se teretni saobraćaj na toj deonici već odvija u skladu sa zahtevima i potrebama privrede.

Foto: Nemanja Nikolić

Na navedenoj relaciji organizovan je saobraćaj "Inter City" (SOKO) i "Inter Regio" putničkih vozova.

O raspoloživim mestima u vozovima putnici se mogu informisati na blagajni i putem mobilne aplikacije i sajta. Osamnaest "Inter City" vozova (SOKO) na ovoj relaciji saobraćaće na svaka dva sata.

Foto: Nemanja Nikolić

Devet vozova iz stanice Beograd Centar ima polaske u 6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00 i 22.00 sata.

Devet vozova iz stanice Subotica polazi u 6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00 i 22.00 sata.

"Inter City" (SOKO) vozovi imaju zaustavljanja u sledećim službenim mestima: Novi Beograd, Petrovardin, Vrbas Nova, Bačka Topola i Subotica. Osam "Inter Regio" vozovi na ovoj relaciji imaju sledeće polaske: četiri voza iz stanice Beograd Centar u 7.00, 11.00, 15.00 i 19.00 sati i četiri voza iz stanice Subotica u 5.00, 9.00, 13.00 i 17.00 sati.

1/11 Vidi galeriju Uspostavljen je redovan putnički železnički saobraćaj između Beograda i Subotice, a vozovi će saobraćati brzinom do 200 km na sat. U Foto: Nemanja Nikolić

"Inter Regio" vozovi imaju zaustavljanja u sledećim službenim mestima: Novi Beograd, Nova Pazova, Stara Pazova, Inđija, Petrovardin, Zmajevo, Vrbas Nova, Lovćenac-Mali Iđoš, Bačka Topola, Žednik; Ostali Inter Regio vozovi ( broj 640, 643, 644, 647, 648, 651, 652, 655, 656 i 657, odnosno vozovi 615 i 616) će saobraćati do i od stanice Petrovaradin.

Stanica Novi Sad do daljnjeg nije otvorena za prijem i otpremu putika. U stanicama: Zmajevo, Vrbas Nova, Lovćenac-Mali Iđoš, Bačka Topola i Žednik neće biti organizovana prodaja karata na blagajni i putem kartomata, pa se putnicima preporučuje da svoju kartu kupe putem mobilne aplikacije.

