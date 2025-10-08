Putnički vozovi počeli su danas u podne da redovno saobraćaju brzom prugom na relaciji Beograd - Subotica.

Vozovi će, kako je najavljeno, saobraćati brzinom od 200 kiliometara na čas, dok se teretni saobraćaj na toj deonici već odvija u skladu sa zahtevima i potrebama privrede.

Na navedenoj relaciji organizovan je saobraćaj "Inter City" (SOKO) i "Inter Regio" putničkih vozova.

Vozovi će saobraćati brzinom od 200 kiliometara na čas Foto: Nemanja Nikolić

Iz stanice Beograd Centar za Suboticu je u 12.00 časova krenuo "Inter City" voz broj 546, dok je iz stanice Subotica za Beograd krenuo "Inter City" voz broj 547 takođe u 12.00 časova.

U promotivnom periodu koji će trajati do 12. oktobra putnicima su obezbeđene besplatne vozne karte.

Nakon završetka promo perioda, karta će do Subotice koštati 1.220 dinara u jednom pravcu, a povratna će biti 2.000 dinara. Za one koji kupuju karte preko mobilne aplikacije biće obezbeđen popust od 10 odsto.

1/8 Vidi galeriju Voz "Soko" je sa železničke stanice Beograd centar tačno u 12 sati krenuo za Suboticu. Foto: Nemanja Nikolić

Svoje karte putnici mogu da preuzmu na blagajni, putem mobilne aplikacije i sajta Srbijavoza. Za vožnju Inter City vozovima (SOKO) i Inter Regio vozovima, neophodno je da putnici blagovremeno obezbede svoje vozne karte, jer time sebi obezbeđuju rezervaciju mesta.

O raspoloživim mestima u vozovima putnici se mogu informisati na blagajni i putem mobilne aplikacije i sajta. Osamnaest "Inter City" vozova (SOKO) na ovoj relaciji saobraćaće na svaka dva sata.

Devet vozova iz stanice Beograd Centar ima polaske u 6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00 i 22.00 sata.

Devet vozova iz stanice Subotica polazi u 6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00 i 22.00 sata.

"Inter City" (SOKO) vozovi imaju zaustavljanja u sledećim službenim mestima: Novi Beograd, Petrovardin, Vrbas Nova, Bačka Topola i Subotica. Osam "Inter Regio" vozovi na ovoj relaciji imaju sledeće polaske: četiri voza iz stanice Beograd Centar u 7.00, 11.00, 15.00 i 19.00 sati i četiri voza iz stanice Subotica u 5.00, 9.00, 13.00 i 17.00 sati.

1/11 Vidi galeriju Uspostavljen je redovan putnički železnički saobraćaj između Beograda i Subotice, a vozovi će saobraćati brzinom do 200 km na sat. U Foto: Nemanja Nikolić

"Inter Regio" vozovi imaju zaustavljanja u sledećim službenim mestima: Novi Beograd, Nova Pazova, Stara Pazova, Inđija, Petrovaradin, Zmajevo, Vrbas Nova, Lovćenac-Mali Iđoš, Bačka Topola, Žednik; Ostali Inter Regio vozovi ( broj 640, 643, 644, 647, 648, 651, 652, 655, 656 i 657, odnosno vozovi 615 i 616) će saobraćati do i od stanice Petrovaradin.