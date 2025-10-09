Slušaj vest

Izvršitelji u Srbiji imaju pravo da popišu stvari koje se nalaze u stanu dužnika, čak i ako one pripadaju podstanaru, sve dok se ne dokaže suprotno.

Ukoliko podstanar ne može odmah da dokaže vlasništvo nad tim stvarima, one mogu biti privremeno uključene u izvršni postupak. Da bi izbegao zaplenu, podstanar mora da dostavi dokaze i podnese prigovor.

U Srbiji, prema poslednjem popisu iz 2022, oko 170.000 ljudi žive kao podstanari, dok 156.000 osoba stanuje u nekretninama svojih rođaka. Pojedini stanari već su se susretali sa ovim problemom i mnogi od njih nisu sigurni koja su njihova prava u tom trenutku i kako mogu da zaštite imovinu. Advokati kažu da će se popis izvršiti bez obzira na to da li je dužnik kod kuće ili nije, što može stvoriti dodatnu zabrinutost i konfuziju.

Advokat Nemanja Injac objašnjava da ukoliko treće lice živi u stanu koji zakupljuje od izvršnog dužnika, a sam izvršni dužnik ima ili nema prijavljeno prebivalište na toj adresi, može doći do situacije da javni izvršitelj sprovede radnju popisa pokretnih stvari koje pronađe na toj adresi.

- Ukoliko neke od popisanih stvari ne pripadaju izvršnom dužniku, već zakupcu, zakupac će na raspolaganju imati mogućnost da uloži prigovor trećeg lica kojim će zahtevati da se izvršenje utvrdi nedozvoljenim na popisanim stvarima u njegovom vlasništvu. Međutim, lice koje ulaže prigovor moraće uz isti da dostavi isprave kojima dokazuje postojanje svoga prava na popisanim stvarima, inače će prigovor biti odbačen kao nepotpun bez prethodnog vraćanja na dopunu - navodi Injac za Kurir.

Nemanja Injac Foto: Privatna Arhiva

A ako je podstanar dužnik Prema Zakonu o izvršenju i obezbeđenju, u slučaju da je dužnik podstanar, koji ima prijavljeno prebivalište na određenoj adresi, zakon daje osnov javnom izvršitelju da popiše pokretne stvari u stanu. Ukoliko je vlasnik stana ujedno i vlasnik stvari u njemu, on ima mogućnost da priloži dokaze o svojoj imovini.

Naglašava i da isprave koje se dostavljaju moraju da budu u pisanoj formi i da to mogu biti pravosnažna odluka suda ili upravnog organa, javna isprava, kao i privatna isprava overena po zakonu.

- Kod pokretnih stvari to je najčešće ugovor o kupoprodaji, izvod sa bankovnog računa ili fiskalni račun kojim se dokazuje da je treće lice kupilo određenu stvar. Dakle, samo ulaganje prigovora bez dostavljanja odgovarajućih dokaza neće biti dovoljno da se utvrdi nedozvoljenim sprovođenje izvršenja na stvarima trećeg lica. Kada treće lice dostavi odgovarajuće dokaze u pogledu vlasništva nad stvarima, prigovor zajedno sa dokazima se dostavlja izvršnom poveriocu na izjašnjenje. Ukoliko se izvršni poverilac ne izjasni na dostavljeni prigovor ili ukoliko prizna pravo vlasništva trećeg lica, javni izvršitelj će obustaviti sprovođenje izvršenja na popisanoj stvari.

Šta podstanar treba da uradi da bi zaštitio imovinu - Potrebno je imati podstanarski ugovor o zakupu stana

- Neophodno je posedovanje računa ili dokaza o vlasništvu nad stvarima (izjave svedoka, garancije, ugovor o kupoprodaji, izvod sa bankovnog računa)

- Podneti prigovor izvršitelju ako su stvari podstanara greškom popisane

- Ukoliko podstanar zna da se izvršenje sprovodi nad stanodavcem, najbolje je da odmah obavesti izvršitelja da nije dužnik i pripremi dokumentaciju o svojim stvarima uz razmatranje pravne pomoći advokata

Međutim, dodaje i da ukoliko izvršni poverilac ospori prigovor i zahteva da se izvršenje nastavi, treće lice ima mogućnost pokretanja parničnog postupka protiv izvršnog poverioca radi utvrđenja da je izvršenje na određenim popisanim stvarima nedozvoljeno.

- S obzirom na to da treće lice u izvršnom postupku svakako ima ograničene mogućnosti zaštite svoje imovine, trebalo bi insistirati da se sa zakupodavcem zaključi ugovor o zakupu nepokretnosti i da zakupodavac odjavi svoje prebivalište sa date adrese, čime bi se izbegla i situacija popisa stvari na adresi, imajući u vidu da se popis stvari vrši isključivo na adresi na kojoj dužnik ima prijavljeno prebivalište.