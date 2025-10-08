Dečak je na vašaru jako želeo mekike, ali ih više nije bilo/Ilustracija

Humanitarni bazar za Petru i Veru, održan u novosadskom naselju Stara Detelinara, a odazvao se veliki broj građana u želji da pomognu i pruže podršku.

Ipak, jedan mali gest ljubaznosti izdvojio se i raznežio posetioce, ali i korisnike jedne Fejsbuk grupe.

Humanitarni bazar je održan u novosadskom naselju Stara Detelinara/Ilustracija Foto: Kurir/ T.Ilić

Naime, majka jednog trogodišnjaka podelila je u popularnoj grupi "Novosađanke" priču o dečaku čija je dobrota i nesebičnost oduševila i nju i njenu porodicu, pa je poželela javno da mu se zahvali.

- Suprug, sin i ja smo bili danas na Staroj Detelinari na Humanitarnom bazaru za Petru i Veru. Sin je u jednom momentu video mekike, međutim dok smo došli do njih dečak ispred nas je kupio poslednje dve. Devojka koja ih je prodavala se izvinila uz reči da nema više. Dečak koji je bio ispred nas je to čuo, vratio se i dao mom sinu jednu mekiku - napisala je žena u grupi.

Dečak se vratio i poklonio mekiku trogodišnjem detetu/Ilustracija Foto: Printscreen/RTS

Dečak "nestao" u gužvi, pa nije uspela da mu se zahvali

Kako je dalje pojasnila, dečak je "nestao" u gužvi, pa nije uspela da mu se zahvali.

- Ako je slučajno ispričao to roditeljima i ako je mama u grupi, ovim putem želim da im se zahvalim na tom gestu i na vaspitanju deteta, predivnog sina imaju ulepšao mi je dan, ma ceo mesec, živ i zdrav 100 godina bio - poručila je ona.

Novosađanka je iskoristila priliku i da pozove sve ljude dobre volje da pomognu Petri i Veri, koje su rođene u 32. nedelji i potrebna im je naša pomoć da ozdrave.

- SMS 1477 na 3030, za Petru i Veru, rođene su u 32. nedelji i potrebna im je naša pomoć da ozdrave. Moj sin je takođe rođen u 32. nedelji pa mi sve ovo dodatno emotivno - poručila je.

Ispod objave ove žene komentari korisnika koje je takla njena priča samo su se nizali, kao i lepe reči na račun dečaka koji je usrećio njenog sina.