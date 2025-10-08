Besplatne karte će se izdavati do 12. oktobra i preuzimaju se na blagajnama ili preko mobilne aplikacije i sajta "Srbijavoza". Po okončanju promo perioda, cena vožnje od Beograda do Subotice biće 1.220 dinara, a povratna karta 2.000 dinara. Na popust od 10 odsto mogu da računaju oni koji kupuju karte preko mobilne aplikacije.

Za vožnju Inter siti vozovima poznatim kao "soko" i Inter regio vozovima neophodno je na vreme obezbediti karte, jer time putnik sebi obezbeđuje rezervaciju sedišta.

Na stanici u Subotici karate se uzimaju u obeleženom montažnom objektu.