"Soko" je neverovatan! Vodiću unuke da vide čudo, ovo nije bilo pre 40 godina! Đuro je radio u železnici, ali voz koji juri 200km/h je bio san! Krenuo brzi voz
Na Prokopu igla nema gde da padne. Na stotine ljudi u dugim redovima čeka besplatne karte za brzi voz do Subotice. Prvi polazak zakazan je za 12 sati. Svetlana Didić iz Beograda došla je rano da bi sebi obezbedila mesto. Ipak, zbog ogromne gužve nije bila sigurna da li će uspeti da bude među prvim putnicima koji će se provesti modernom trasom i brzinom od 200 na sat od prestonice do najsevernijeg grada Srbije.
- Ako ne uspem da dobijem karte za ovaj u 12, nadam se da ću bar za neki kasniji polazak. Ili neki drugi dan. Išla sam onda prvim "sokolom" za Novi Sad, pa se nadam da će i ovo biti jedno lepo putovanje - priča za Kurir Didićeva i dodaje da joj je ovo idealna prilika da poseti Suboticu jer tamo nikada nije bila.
- "Soko" je baš lep i savremen voz, brzi voz! Šteta što ovo nismo imali ranije. Ja sam inače iz Beča, ali uvek dolazim u naš lepi Beograd. Nema ništa bez naše prestonice - poručuje Didićeva, koja se ipak domogla karte za 12 sati.
Na stanici mi u oči upade stara šapka jednog mašinovođe. Nosi je Goran Đurić Đura iz Sopota, koji je, kaže, 40 godina radio u železnici.
- Došao sam da uzmem markicu, ali mogao bih i za Suboticu da odvedem unuke da vide ovo čudo. "Soko" je neverovatan! Ovo nije bilo pre 40 godina, kad sam ja radio.Hvala Vučiću što je ovo obezbedio - srećan je Đura.
Svako seda na svoje mesto. Krećemo!
Prva stanica Novi Beograd. Još putnika ulazi.
- Vaše karte, molim - ljubazno reče kondukterka u tamnoplavoj uniformi s crvenom maramom oko vrata gospođi koja gleda kroz prozor.
Besplatne karte će se izdavati do 12. oktobra i preuzimaju se na blagajnama ili preko mobilne aplikacije i sajta "Srbijavoza". Po okončanju promo perioda, cena vožnje od Beograda do Subotice biće 1.220 dinara, a povratna karta 2.000 dinara. Na popust od 10 odsto mogu da računaju oni koji kupuju karte preko mobilne aplikacije.
Za vožnju Inter siti vozovima poznatim kao "soko" i Inter regio vozovima neophodno je na vreme obezbediti karte, jer time putnik sebi obezbeđuje rezervaciju sedišta.
Na stanici u Subotici karate se uzimaju u obeleženom montažnom objektu.
Daca Matković, slikar i pisac, kaže za Kurir da prvi put ide brzim vozom i prvi put u Suboticu.
- Volim da vidim, volim da putujem i istražujem, pola Evrope sam proputovala dosad. Ovaj voz je udoban, brz. Ja sam naučila da idem onim vozom koji ide 20 na sat. Ovo je novo, savršeno.
- Kako je čisto! - dive se Rusi i Kinezi.
"Soko" inače ima dva nivoa. Sva sedišta popunjena.
- Halo, evo me u brzom vozu, idem sad 200 na sat! - javlja se deci radosno gospođa sa šeširom na glavi.
Brzine nisi svestan dok ne pogledaš kroz prozor. Na drugoj platformi je još bolji osećaj. Tolika brzina, a espreso u čašici ni da mrdne. Tačno za sat i 19 minuta evo ti Subotice.
Anđela Lebović, studentkinja, kaže za Kurir da je jedva čekala da krene "soko".
- Stalno putujem do Beograda i nazad. Ranije sam "sokolom" išla do Novog Sada iz Beograda, pa onda dalje za Suboticu. To je bilo naporno, jedva sam čekala brzi voz - kaže Anđela i nastavlja:
- Ne samo što brže stižem nego je i udobniji, prostraniji, čistiji i najbitnije - dosta jeftiniji!
"Soko" tačan - kreće i stiže u minut. Na stanici u Subotici gužva skoro kao u Beogradu. Mnogi bi i sa severa u prestonicu, pa da se sledećim vrate. Omladina kaže da ide da popije kafu u Knez Mihailovoj pa će brzo nazad jer "soko" ide na dva sata.
Inter siti vozovi (Soko)
- Devet vozova iz stanice Beograd Centar polaze u 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 i 22 sata
- Devet vozova iz stanice Subotica polaze u 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 i 22 sata.
- "Soko" se zaustavlja u oba pravca na stanicama Novi Beograd, Petrovaradin, Vrbas Nova, Bačka Topola
Inter Regio vozovi
- Četiri polaska sa stanice Beograd Centar u 7, 11, 15 i 19 sati
- Četiri polaska iz stanice Subotica u 5, 9, 13 i 17 sati
- Vozovi staju u stanicama Novi Beograd, Nova Pazova, Stara Pazova, Inđija, Petrovaradin, Zmajevo, Vrbas Nova, Lovćenac - Mali Iđoš, Bačka Topola, Žednik
- Stanica Novi Sad do daljeg nije otvorena za prijem i otpremu putnika
- U stanicama Zmajevo, Vrbas Nova, Lovćenac - Mali Iđoš, Bačka Topola i Žednik neće biti organizovana prodaja karata na blagajni i putem kartomata, pa se putnicima preporučuje da kartu kupe putem mobilne aplikacije
