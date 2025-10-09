Ukoliko pokušate uz pomoć Gugl mapa da dođete do manastira Obed najverovatnije nećete uspeti.

Ovaj manastir, u blizini Kupinova, kraj Pećinaca, nalazi se duboko u Obedskoj bari, a put do njega vodiće vas peške kroz šumu, šipražje i močvaru.

Ipak, nemojte da vas ovo obeshrabri! Najbolje da za smernice pitate nekoga u selu, obujete udobnu obuću i otisnete se u avanturu.

Pored 22 svetinje koje se nalaze na samoj planini, fruškogorskim manastirima pripadaju i dva manastira iz sremske ravnice - Obed i Fenek. Nekome sa strane ovo može delovati nelogično, ali reč je zapravo o dokazu istorijske i duhovne povezanosti čitavog ovog regiona u jedinstvenu celinu.

Iako prostorno udaljeni, ova dva manastira sa onima na Fruškoj gori imaju mnogo toga zajedničkog - ktitore, vreme nastanka, okolnosti u kojima su opstajali na ovim prostorima... Zato je sasvim prirodno da se i oni smatraju svetinjama "srpske Svete gore".

Manastir Obed Foto: Eparhija sremska

Manastir Obed je u narodu mnogo poznatiji pod imenom crkva Svete majke Angeline. Iako istorija zapravo ne zna kada je nastao, predanje kaže da ga je 1486. na malom rečnom ostrvu na Savi, podigla Angelina Branković i to od materijala sa broda kojim je mošti svog muža Stefana donela do prestonice u Kupinovu. Priča kaže i da se ova blagorodna srpska svetiteljka upravo ovde zamonašila.

Jedna druga legenda iz 18. veka navodi da je manastir podigao Angelinin sin, vladika Maksim, posvetio ga Blagoveštenju i na tom mestu osnovao malu monašku zajednicu.

Što se tiče zvanične istorije, Obed se prvi put pominje u turskim poreskim knjigama 1556. godine. U to vreme se nalazio na ostrvu. Jedan zapis iz 18. veka navodi da je manastir okružen močvarom i da se do njega samo leti može doći kopnom, a u ostatku godine isključivo čamcima.

Ipak, kako je Sava tokom istorije promenila tok, i Obed se pomerio. Ostrvo više ne postoji i on se danas nalazi u Obedskoj bari.

Možda baš zbog toga što je bio izolovan i što se nalazio (i još uvek se nalazi) na plavnom zemljištu, izvesno je da je ovaj manastir uvek bio mali i siromašan. U istorijskim knjigama najčešće se pominje kao „ispostava" susednog Feneka.

Tokom istorije, nema mnogo pomena ovog manastira. Moguće je da je za njegov opstanak ćud prirode bila mnogo kobnija od turskih i austrougarskih razaranja. Naime, kako je reč bila o crkvi podignutoj od drveta zub vremena često je dolazio po svoje.

Manastir Obed Foto: Eparhija sremska

Zna se da je na mestu trošne, skoro urušene crkve 1930. podignuto novo zdanje od trajnijeg materijala, ali ni ono nije potrajalo. Drugu polovinu 20. veka Obed je dočekao u ruševinama.

Tek početkom 21. veka zahvaljujući vernom narodu, ali i episkopu sremskom Vasiliju i Radoju Vukotiću, parohu iz Kupinova, Obed je obnovljen. Lepa mala crkva sa zvonikom, uzdignuta od tla kako joj poplave više nikada ne bi nanosile štetu, sada je potpuno završena, oslikana i uređena.

Još uvek nema svoje monaštvo, ali vernici koji je pohode, naročito na praznik Svete mati Angeline, nadaju se da će se i to uskoro promeniti.