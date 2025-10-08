Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski prisustvovala je prvom sastanku Radne grupe formirane u cilju izrade Nacrta zakona o registru osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji, gde je poručila da je izrada registra veoma važan projekat, jer će uvesti red u sistemu zaštite osoba sa invaliditetom.

Foto: Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju

„Ovo je jedan značajan korak za sve osobe sa invaliditetom. Uspostavljanjem Centralnog registra osoba sa invaliditetom i njihovih organizacija, omogućilo bi se bolje praćenje stanja u vezi sa njihovim položajem i potrebama i brže bi se ostvarivala pojedina prava“, navela je ministar.

Foto: Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju

Pored toga, ovim registrom bi se omogućilo i unapređenje delotvornosti određenih administrativnih postupaka i prevazilaženje mnogih prepreka koje su uticale na efikasnije unapređenje položaja ove kategorije građana. Takođe, omogućilo bi se i izdavanje invalidske legitimacije na osnovu koje bi se jednostavnije dokazivao status osobe sa invaliditetom, čime bi se pojednostavilo ostvarivanje postojećih prava i stvorila mogućnost za ostvarivanje određenih subvencija i različitih pogodnosti.

Đurđević Stamenkovski je zahvalila Populacionom fondu UN u Srbiji na stručnoj podršci u pripremi navedenog zakona.

Na sastanku je predstavljen izveštaj o sprovedenoj ex-ante analizi efekata od strane stručnog konsultanskog tima, formiranog uz podršku Kancelarije Populacionog fonda UN u Srbiji.

