Prava drama odigrala se na putnom pravcu Novi Pazar -Tutin u blizini mesta Dužice kada je došlo do teže saobraćajne nezgode nakon što je vozač šlepera izgubio kontrolu i sleteo sa puta. Teretnjak je završio van kolovoza u šipražju, dok je vozač ostao zarobljen.

Pukom srećom njega su uočili i spasili zaposleni u preduzeću Novi Pazar - Put koji su krenuli u obilazak tog putnog pravca i obavljanje radnih zadataka.

- Sve se dogodilo na deonici od Ribarića prema Mehovom kršu, u mestu Dužice, kada su primetili šleper koji je sleteo sa kolovoza. Brzom reakcijom, odmah su prišli vozilu i zatekli vozača u svesnom stanju, ali iscrpljenog i vidno uznemirenog - kaže za RINU izvor upoznat sa slučajem.

Putari spasili čoveka iz zarobljenog kamiona kod Novog Pazara Foto: RINA

Dodaje da kako se ispostavilo, nesreća se dogodila još u utorak oko 19:30 časova, a vozač je sve do trenutka kada su ga pronašli radnici putnog preduzeća bio zarobljen u kabini, bez pomoći i kontakta sa spoljnim svetom.

- Radnici su mu odmah ukazali prvu pomoć i pozvali Hitnu službu i policiju. Zahvaljujući njihovoj prisebnosti i brzoj reakciji, izbegnuta je tragedija koja je mogla imati kobne posledice, dodaje naš sagovornik.

Ovaj događaj još jednom pokazuje i dokazuje koliko je posao putara težak, važan i koliko njihova pažnja, spremnost i humanost mogu spasiti život.

Kurir.rs/Rina

