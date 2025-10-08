Slušaj vest

Pred obolelima je suočavanje sa bolešću znači prihvatanje i preispitivanje. Ženski centar Milica pokrenuo je akciju pod sloganom "Daj pedalu raku", a o tome koliko je težak proces lečenja i koliko je važna podrška koju žena ima u tom trenutku, tema je o kojoj se govorilo u emisiji "Puls Srbije" na Kurir televiziji.

Vesna Bondžić, predsednica pomenutog udruženja "Ženski centar Milica" osvrnula se na najvažnije faktore u cilju ozdravljenja. Najpre je govorila o ličnom iskustvu.

Foto: Kurir Televizija

- Meni je bilo malo neobično to kako sam saznala da imam rak, zato što dijagnostika nije bila sigurna, to je bilo pre 19 godina, nekako se verovalo više da mlade žene ne mogu da dobiju rak. ono što je dobro jeste da je karcinom otkriven na vreme. Ono što je karakteristično za moj taj... da kažemo, kada sam otkrila, jeste bio mi rođen. Prvi oktobar, prvi dan meseca borbe protiv raka dojke, kao da sam bila predodređena i nekako to je bila dobra priča da sam ja imala sreće da to što sam napipala bude u ranoj fazi, tako da je posle bila operacija, terapije i onda krenete da menjate život.

Bondžić je apelovala i na preduzimanje koraka u cilju prevencije.

- Apelujemo više nego inače, apelujemo stalno na prevenciju zbog simbolike meseca oktobra. Ženski centar Milica 11. godinu zaredom organizuje kampanju "Daj pedal u raku". Kampanja je počela 4. oktobra, vozilo se u 20 gradova Srbije i regiona. 11. oktobra i 11. put u Beogradu organizuje se centralna manifestacija koju podržavaju i sportisti, a biće i dela za decu.

Vesna Bondžić Udruženje Ženski centar Milica Foto: Milena Anđela

Govorila je o motivaciji tokom procesa lečenja.

- Svako se hvata za neku slamku u tom trenutku i kaže ja ću zbog ovoga da nastavim život. Mi žene imamo hiljadu uloga, dobijamo ih samim rođenjem i kada mi obolimo, onda je cela porodica uskraćena za neke stvari. U toj celoj priči zaboravimo na sebe.

Ističe da su brojne uloge koje ima jedna žena ono što najčešće sprečava odlazak na preventivni pregled.

- Treba da podsetimo žene, ako nisu zdrave, onda se sve ruši. Sa druge strane, nije potrebna podrška samo ženama koje se suočavaju sa bolešću, već i porodici da znaju kako da se ponašaju. Mnoge porodice iz dobrih namera preopterete pacijenta.

