Pripadnici izviđačke jedinice iz sastava Četvrte brigade kopnene vojske realizovali su sadržaje taktičke obuke u vežbovnom prostoru u okolini Vranja.

Obuka predstavlja deo redovnih vežbovnih aktivnosti izviđačkih jedinica, a izvodi se sa ciljem održavanja visokog nivoa osposobljenosti profesionalnog sastava za realizaciju zadataka obaveštajnog obezbeđenja u operacijama Vojske Srbije.

Aktivnosti na terenu su obuhvatale uvežbavanje taktičkih radnji i postupaka prilikom organizovanja kombinovanih izviđačkih patrola, prepada i zaseda, te prikupljanje obaveštajnih podataka o neprijatelju i stanju na teritoriji, uz upotrebu savremenih sredstava za osmatranje kojima su opremljene izviđačke jedinice Vojske Srbije.

Foto: Ministarstvo odbrane

Posebna pažnja je bila usmerena na dodatno osposobljavanje novoprimljenih profesionalnih vojnika, kako bi i oni stekli neophodna znanja i veštine koje se odnose na taktiku upotrebe izviđačkih jedinica i unapredili svoju psihofizičku spremnost za realizaciju složenih zadataka koji se pred ove sastave Vojske Srbije postavljaju.

Borbene mogućnosti izviđačkih jedinica Vojske Srbije značajno su unapređene u prethodnom periodu. Uz intenzivno obučavanje, nastavlja se i opremanje najboljim naoružanjem i vojnom opremom, čime se obezbeđuje sposobnost ovih jedinica da na savremenom bojištu mogu uspešno realizovati svoje zadatke i snagama Vojske Srbije obezbediti pouzdane i pravovremene obaveštajne podatke.