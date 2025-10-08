„Za unapređenje sistema socijalne zaštiti neophodno je prvo osnažiti stručni kadar“, poručila je ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski na radnom sastanku sa zaposlenim iz sistema socijalne zaštite i predstavnicima lokalnih samouprava iz cele Srbije.

Ovo je prvi put da je održan sastanak na kojem su pored direktora, učestovali i socijalni radnici, pravnici, rukovodioci odeljenja i šefovi računovodstva, koji čine važnu kariku u sistemu socijalne zaštite.

Foto: Ministarstvo za rad, zapošljavanje boračka i socijalna pitanja

Đurđević Stamenkovski je navela da je sistem socijalne zaštite veoma složen i sa mnogo izazova te da je neophodno da se sagleda trenutno celokupno stanje, da se vidi šta je do sada učinjeno, kao i šta može dodatno da se uradi kako bi se sistem unapredio.

„Želimo da osnažimo i usluge u zajednici, kao što su pomoć u kući, lični pratioci, gerentodomaćice. Da razgovaramo o dodatnoj obuci i osnaživanju njihovih veština, znanja i iskustava, jer nameravamo da, u saradnji sa drugim resorima, unapredimo sam kadar, što je preduslov za sve druge reforme“, navela je ministar.

Foto: Ministarstvo za rad, zapošljavanje boračka i socijalna pitanja

Ona je podsetila i da je izrađen Pravilnik za izradu službenih legitimacija za stručne radnike u sistemu socijalne zaštite.

Kako je istakla, slogan današnjeg sastanka „Bliže ljudima“ se odnosi i na zaposlene u sistemu socijalne zaštite, kao i na korisnike.