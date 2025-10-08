Supruga predsednika Republike Srbije Tamara Vučić prisustvovala je danas u Moskvi liturgiji koju je služio patrijarh ruski Kiril u Lavri Svete Trojice - Sergijev posad.

Nakon liturgije, Tamara Vučić imala je susret sa patrijarhom moskovskim i cele Rusije Kirilom, na praznik Prepodobnog Sergeja Radonješkog, u rezidenciji patrijarha koja se nalazi u Lavri Svete Trojice.

Zahvalivši na časti koja joj je ukazana samom mogućnošću da se sretne sa patrijarhom, supruga predsednika Srbije je patrijarhu uručila poklon u vidu knjige o Srbiji na ruskom jeziku i nalivpera, koje je izrađeno po nacrtu Muzeja Grada Beograda, po ugledu na nalivpero Ive Andrića, na kome se nalazi i njegov potpis.

- Počastvovana prilikom da se, na Dan Prepodobnog Sergeja Radonješkog, u lavri Svete Trojice - Sergijeva lavra - sretnem sa Njegovom svetosti patrijarhom moskovskim i cele Rusije Kirilom. Reči hvale i podrške koje je uputio srpskom narodu i mom suprugu učinile su me ponosnom i zahvalnom. Naša dva naroda, tradicionalno bliska, povezana su u istorijskom, duhovnom i kulturnom smislu. Verujem da ćemo nastaviti da razvijamo dobre diplomatske odnose dve zemlje, duge 187 godina...- napisala je Tamara Vučić na Instagramu.

Njegova svetost patrijarh Kiril je zahvalio na poseti i prisustvu liturgiji u Sergijevoj lavri.

Posebno se pohvalno izrazio i preneo podršku celom srpskom narodu i predsedniku Republike Srbije Aleksandru Vučiću.

"Kao prvo on je jak čovek. Sa njim je, ja mislim, veći deo Srbije, Rusija takođe, i vezuje nas nada na bolju budućnost. Zato mu prenesite moje pozdrave, blagoslove, pominjemo ga često i veoma ga cenimo", rekao je patrijarh moskovski i cele Rusije Kiril.