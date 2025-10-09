Pored slabije vidljivosti postoji opasnost i od vlažnih kolovoza. Umeren intenzitet saobraćaja dodatno olakšava putovanje.

Nema zadržavanja na naplatnim rampama i na graničnim prelazima za putnička vozila, ali ih ima za teretna. Kamioni i šleperi na prelazu Batrovci na izlazu iz zemlje čekaju četiri sata, na Sremskoj Rači tri sata, a sat vremena na Šidu, dodao je AMSS.

Kurir.rs/Beta

