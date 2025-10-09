- Na osnovu pokazatelja geografske raširenosti u AP Vojvodini je registrovana incidencija oboljenja sličnih gripu na nivou uobičajenom za vanepidemijski period za grip. U odnosu na prethodnu nedelju, registrovani trendovi stopa incidencije oboljenja sličnih gripu (OSG) i akutnih respiratornih infekcija (ARI) su rastući. Tokom ove nedelje, najviše stope incidencije OSG su registrovane u školskom i u uzrastu od 15 do 29 godina, a za ARI u najmlađem uzrastu kod dece koja imaju do četiri godine - navodi se u poslednjem izveštaju Instituta za javno zdravlje Vojvodine, za 52. nedelju nadzora u sezoni 2024 / 25. godine.