Zazvoni telefon, ljubazan glas navodno "brine" za vaše zdravlje, ima za vas posebnu ponudu koja važi "samo danas" uz specijalan popust - i pre nego što shvatite, potpisali ste i dobili račun za dušek od 360.000 dinara.

Niste jedini: stariji su sve češće meta agresivnih poziva, kućnih prezentacija i "super-ponuda" sa skrivenim super troškovima. Šta su vam realno prava kad kupujete telefonom, preko interneta ili na kućnom pragu?

Na ova i mnoga druga pitanja, odgovor su dali gosti jutarnjeg programa Kurir televizije, a oni su bili Milan Popović, advokat i Smiljana Stanković, Udruženje penzionera "Mimoza".

Popović je detaljnije pričao o Zakonu zaštite potrošača na daljinu:

- Tu je sve jasno i prilično lepo regulisano, a osnovna stvar jeste prava o obaveštavanju i tu se govori da su trgovci dužni da obaveste kupca o svemu. Dakle, ne samo o karakteristikama proizvoda, već o celom odnosu, dakle kakvi su uslovi vraćanja, raskida ili čega god. U takvoj situaciji teret dokazivanja je prebačen na trgovca, ne morate vi da dokazujete da niste obavešteni preko telefona, već kako prijavite, teret dokazivanja je na trgovcu.

Popović se osvrnuo i na to kako se brane trgovci:

- Oni dostavljaju ta obaveštenja koja se potpisuju, a razgovori se ne snimaju. U zakonu stoji i da kupac, bez navođenja bilo kakvog razloga, u 14 dana, ima mogućnost da odustane od ugovora prostom izjavom, obaveštenjem ili vraćanjem tog paketa proizvoda.

Stanković se osvrnula na priče penzionera kada su bivali prevareni:

- Naši najstariji su vrlo lakoverni u ovim situacijama. Verujte mi. Ti putujući trgovci ili danas preko interneta, su izrazito uporni, vrlo ljubazni i penzioneri su idealno tlo za njih. Penzioneri su mahom usamljeni, željni razgovora, a kada se neko lepo javi i objasni blagodati proizvoda, to je melem za dušu i uteha u trenutku, pa se ne razmišlja o posledicama. Svi mi imamo neke dijagnoze, a priče na koje najlakše padaju penzioneri, jesu vezani za neke suplemente.

