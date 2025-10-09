Na današnji dan 1934. godine u Marselju je ubijen kralj Kraljvine Jugoslavije Aleksandar Karađorđević.

Hice u kralja ispalio je Vlado Georgijev Kerin, poznat kao Černozemski, član makedonskog VMRO-a (Unutrašnja makedonska revolucionarna organizacija) koji je i sam ubijen odmah po atentatu.

Postoje informacije da su oko atentata sarađivale ustaše i VMRO, koji su želeli da otcepe Hrvatsku i Makedoniju od Kraljevine Jugoslavije, kao i da su u atentat bile umešane i pojedine strane sile, u prvom redu Musolinijeva Italija, koja je imala teritorijalne pretenzije ka Jugoslaviji.

Atentat na kralja Aleksandra I Karađorđevića izvršen je u utorak, 9. oktobra 1934. godine, prilikom njegove zvanične posete Francuskoj, u Marselju ispred Palate Burze, u 16 sati i 20 minuta.

Atentat je izvršen prilikom zvanične posete Marseju Foto: Youtube Screenshot

Ovaj atentat, koji je imao presudne posledice po sudbinu tadašnje Jugoslavije i sprskog naroda i dan danas izaziva brojna pitanja, koja su ostala bez odgovora. Po svemu sudeći, atentat je mogao biti izbegnut, da je bilo više opreza.

General Svetko Kovač, bivši direktor Vojnobezbjednosne agencije (VBA), u svojoj knjizi „Oficir s pet dosijea“, navodi između ostalog da su Službe bezbednosti Kraljevine Jugoslavije došle su do preciznih podataka o pripremama za atentat na jugoslovenskog kralja. Pratile su kretanje atentatora i o svemu upoznale francusku policiju i francuske službe bezbednosti.

Iako se sve znalo, atentat u Marselju nije sprečen prvenstveno zbog „grubih propusta francuskih službi bezbednosti i policije, zbog čega verovatno taj dosije još nije otvoren.“

- Stručnjaci tvrde da su iz originalnog snimka ubistva kralja u Marselju isečeni neki delovi filma i tek kada se otvori ta arhivska građa moći će da se donese zaključak o propustima francuske strane, ali i neposrednoj umešanosti mađarske i posebno italijanske službe bezbednosti, naveo je u svojoj knjizi general Kovač.

Posledice atentata na kralja Aleksandra I Karađorđevića Foto: Printscreen/Youtube

Atentat u Marseju bio je jedan od prvih atentata snimljen na filmu i to iz velike blizine, što je ovaj zapis svrstalo u najvažnije snimke u svetskoj istoriji.

Biografija Aleksandra I Karađorđevića

Kralj Aleksandar I Karadordević rođen je 17. decembra 1888. godine na Cetinju, kao četvrto dete kneza Petra Karađordevića, budućeg kralja Srbije i Kraljevine SHS, i Zorke Petrović Njegoš. Školovao se u Ženevi, u Petrogradu, Rusiji i Beogradu.

Određen je za prestolonaslednika Srbije 27. marta 1909. godine, posle odbijanja njegovog starijeg brata Đorđa da preuzme presto.

Pred Prvi svetski rat proglašen je za regenta Srbije, a od 1. decembra 1918. godine, posle završetka rata i ujedinjenja, za regenta Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca.U Prvom svetskom ratu, kao regent, Aleksandar je bio i vrhovni komandant srpske vojske.

Posle smrti oca kralja Petra I 1921, proglašen je za "kralja ujedinitelja" Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Kralj Aleksandar imao je tri sina - Petra, Tomislava i Andreja.