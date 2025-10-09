Slušaj vest

Na ideju da zaštiti prizrensko-timočki dijalekt od zaborava uz pomoć veštačke inteligencije, došla je Milena Šović, inženjer veštačke inteligencije, koja devet godina živi u Americi. Iz Čikaga je stigla u Srbiju da svoj projekat predstavi na Međunarodnom dvodnevnim skupu "Veštačka inteligencija", koji se održava u SANU.

Kako je istakla Milena, njena ideja postoji već 30 godina, da prizrensko-timočki dijalekt koji koristi kao rođena Nišlijka na neki način standardizuje i digitalizuje, kako bi taj dijalekt više bio zastupljen u govoru.

Milena je smislila četbot koji u svojoj interakciji koristi južnjački govor. "Leskovački četbot" još nije dostupan široj javnosti, a svoju "premijeru" imaće 9. oktobra na konferenciji u SANU.

- Kada sam počela da se bavim veštačkom inteligencijom videla sam da je to tehnologija koja može da nam pomogne - istakla je Milena.

Foto: Shutterstock

U pripremi rečnik i gramatika kao pomoć četbotu u leskovačkom dijalektu

- Trenutno su u fazi izrade detaljan rečnik i gramatika koji će biti dostupni onlajn i biće potpuno besplatni. Ako se otkuca reč na standardnom srpskom, dobiće se reč iz dijalekta. Taj rečnik će biti korišćen za dalji trening bot - navela je Milena.

Kao osnovu za ovaj dijalekt koristila je kratke priče i anegdote koje su pisali izvorni govornici, a pripremila je i skup osnovnih gramatičkih pravila kako bi se model dosledno "držao" dijalekatskih obrazaca.

- Te kratke priče i anegdote su pisali Leskovčani i potpuno su autentični. Gramatiku sam radila ja, bilo je teško, jer nisam lingvista, već inženjer. To je bilo izazovno i bila mi je neophodna pomoć Leskovčana. Svaki četbot je ručno validiran - rekla je Milena i dodala:

Kako će izgledati onlajn rečnik?

- Imam iskustva sa izradom rečnika, jer sam kreator prvog srpsko-englesko matematičkog rečnika.

Prvi četbot koji je kreirala bio je posvećen Nikoli Tesli i on je već korišćen u nastavi u više osnovnih i srednjih škola, a postao je i deo stalne postavke Muzeja nauke i tehnike u Beogradu.

Kreirala je i četbota posvećenog Branislavu Nušiću, koji komunicira isključivo na srpskom i osmišljen je tako da verno odražava stil pisanja poznatog satiričara.

- Ovi četbotovi su samo deo većeg projekta, jer je ideja da se naprave četbotovi svih poznatih ličnosti sa naših prostora, što će deci u školi jako značiti u učenju - rekla je Milena Šović.

Ističe da se u Americi četbotovi koriste mnogo ne samo u običnom životu, već još više u poslu.

Kurir.rs/ RTS