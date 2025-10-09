Slušaj vest

Ministar u Vladi Republike Srbije zadužen za međunarodnu ekonomsku saradnju i oblast društvenog položaja crkve u zemlji i inostranstvu, dr Nenad Popović, započeo je dvodnevnu zvaničnu posetu Republici Uzbekistanu.

Tokom boravka u Taškentu, ministar Popović održaće niz sastanaka sa visokim zvaničnicima Vlade Uzbekistana, sa ciljem unapređenja i proširenja postojeće ekonomske saradnje, kao i uspostavljanja novih oblika partnerstva u različitim privrednim sektorima.

Prvog dana posete, ministar Popović sastao se sa ministrom investicija, industrije i trgovine Lazizom Kudratovim, njegovim saradnicima i rukovodstvom administracije predsednika Uzbekistana.

Ministar Popović sastao se sa ministrom investicija, industrije i trgovine Lazizom Kudratovim Foto: Kabinet Nenada Popovića

U fokusu razgovora bile su mogućnosti za unapređenje ekonomskih odnosa, posebno u oblastima kao što su poljoprivreda, prehrambena i prerađivačka industrija, semenska proizvodnja, tekstilna industrija, digitalizacija, građevinska i mašinska industrija, inovacije, nove tehnologije i turizam.

- Odnosi Republike Srbije i Uzbekistana izuzetno su dobri i prijateljski. Posetom Taškentu otvaramo novo poglavlje u saradnji sa zemljama Centralne Azije. Uzbekistan je zemlja velikog ekonomskog potencijala i tržište u ekspanziji, na kojem su već prisutne vodeće svetske ekonomije poput Kine, Rusije, SAD, Evropske unije i Turske. Za Srbiju, Uzbekistan predstavlja veoma značajnog partnera sa kojim želimo da gradimo uspešnu i dugoročnu ekonomsku saradnju - istakao je ministar Popović nakon sastanka.

Odnosi Republike Srbije i Uzbekistana izuzetno su dobri i prijateljski, rekao je Popović Foto: Kabinet Nenada Popovića

- Uzbekistan je ekonomski lider u Centralnoj Aziji, prijateljska zemlja sa više od 40 miliona stanovnika, mladom populacijom, velikim ekonomskim potencijalom i izuzetno razvijenim turizmom. Izrazio sam posebnu zahvalnost ministru Kudratovu i Vladi Uzbekistana na doslednom poštovanju teritorijalnog integriteta i suvereniteta Republike Srbije po pitanju naše južne pokrajine, Kosova i Metohije, kao i na uzdržanom stavu povodom glasanja o rezoluciji o Srebrenici - dodao je ministar Popović.

Foto: Kabinet Nenada Popovića

Na inicijativu predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića i predsednika Republike Uzbekistana Šavkata Mirzijojeva, kao i zahvaljujući njihovim izuzetnim ličnim odnosima, ostvaren je značajan napredak u uspostavljanju političkog i ekonomskog dijaloga i otvaranju novih mogućnosti za jačanje bilateralne saradnje.

1/7 Vidi galeriju Nenad Popović sa ministrom Lazizom Kudratovim u Uzbekistanu Foto: Kabinet Nenada Popovića