Kilo svinjske masti 200 dinara, sprža 1.500, a tek slanina! Detaljni cenovnik domaćih proizvoda: Jeftinije nego u marketima
Kako se približava sezona slava i zimske trpeze, mnogi gurmani već sada prave zalihe domaćih suhomesnatih proizvoda. I to, mnogi svedoče, s razlogom ne samo zbog bogatijeg ukusa, već i zbog pojedinih nižih cena u poređenju s onima u marketima.
Na pijacama, kod domaćih proizvođača u mestima širom Srbije, ali i preko oglasa na društvenim mrežama potrošači ovih dana mogu da kupe tradicionalne suhomesnate proizvode po znatno povoljnijim cenama. Među najzastupljenijima su domaća slanina, kulen, kobasica, pečenica i suvi vrat.
Cene domaćih suhomesnatih proizvoda:
- Slanina od 1.200 do 1.700
- Kulen od 2.800 do 3.500
- Domaća kobasica 1.700
- Vrat od 1.700 do 2.500
- Pečenica od 1.700 do 2.000
- Sprža 1.500
- Svinjska mast od 200 do 450 dinara, dok se u marketima kreće od 460 do 570 dinara po kilogramu
* Cene su u dinarima po kilogramu
Niže cene i bez industrijskih dodataka
Poređenjem cena svinjske masti, jasno se vidi razlika, dok se u marketima prodaje i do 570 dinara, domaća mast se na prodavaca može naći i za duplo manji iznos. Pritom, reč je o proizvodima bez industrijskih dodataka i aditiva, što je dodatna prednost za one koji biraju prirodnu i tradicionalnu ishranu.
Kupci u ponudama na mrežama ističu da su proizvodi poznati po kvalitetu, jer se prave po starim receptima i suše na dimu. Zato se, kako kažu, i kupuje "na vreme" već tokom oktobra i novembra, kako bi trpeza bila spremna za slavske dane.