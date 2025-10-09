Slušaj vest

Kako se približava sezona slava i zimske trpeze, mnogi gurmani već sada prave zalihe domaćih suhomesnatih proizvoda. I to, mnogi svedoče, s razlogom ne samo zbog bogatijeg ukusa, već i zbog pojedinih nižih cena u poređenju s onima u marketima.

Na pijacama, kod domaćih proizvođača u mestima širom Srbije, ali i preko oglasa na društvenim mrežama potrošači ovih dana mogu da kupe tradicionalne suhomesnate proizvode po znatno povoljnijim cenama. Među najzastupljenijima su domaća slanina, kulen, kobasica, pečenica i suvi vrat.

Ljudi pre sezone slave i zime nabavljaju domaće proizvode Foto: Youtube Printscreen

Cene domaćih suhomesnatih proizvoda: Slanina od 1.200 do 1.700

Kulen od 2.800 do 3.500

Domaća kobasica 1.700

Vrat od 1.700 do 2.500

Pečenica od 1.700 do 2.000

Sprža 1.500

Svinjska mast od 200 do 450 dinara, dok se u marketima kreće od 460 do 570 dinara po kilogramu

* Cene su u dinarima po kilogramu

Cene kod domaćih proizvođača niže nego u marketima Foto: Youtube Printscreen

Niže cene i bez industrijskih dodataka

Poređenjem cena svinjske masti, jasno se vidi razlika, dok se u marketima prodaje i do 570 dinara, domaća mast se na prodavaca može naći i za duplo manji iznos. Pritom, reč je o proizvodima bez industrijskih dodataka i aditiva, što je dodatna prednost za one koji biraju prirodnu i tradicionalnu ishranu.