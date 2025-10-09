Saobraćaj će biti obustavljen danas od 13 do 17 časova između Mijoske i prelaza Gostun
Pažnja
Stene prete da se obruše na put: Obustavljen saobraćaj u ovom delu Srbije, upućen hitan apel vozačima
Opasnost od odrona preti na magistralnom putu Prijepolje – Bijelo Polje, a kako bi se incident sprečio na teren su odmah poslate nadležne ekipe. Usled izvođenja radova, saobraćaj u pograničnom pojasu biće obustavljen.
- Zbog uklanjanja nestabilnog stenskog bloka na putu od Prijepolja, u mestu Mijoska, do graničnog prelaza Gostun sa Crnom Gorom, danas od 13 do 17 časova, biće obustavljen saobraćaj - potvrđeno je za RINU u JP "Putevi Srbije".
Radovi se izvode u mestu Strugovi, a vozačima se savetuje da tokom obustave na ovom graničnom prelazu, koristi alternativni putni pravac preko Jabuke.
Kurir.rs/ RINA
