Slušaj vest

Jedan Ivan, koji živi u Beču, iznenadio se procedurom upisa deteta u bečki vrtić.

Naime, pored uobičajenih dokumenata koji su bili u obavezi da dostave, roditelji su morali i da se sa izjasne da li žele da njihovo dete, ni manje ni više, dobije tablete kalijum-jodida u slučaju nuklearne havarije.

Ivan je svoje iskustvo podelio na TikTok profilu Život u Beču, gde je video brzo privukao pažnju korisnika.

Austrija čuva kalijum i jod tablete u školama i vrtićima, rekao je Ivan Foto: Tik Tok Printscreen/zivotubecu

- Ovo nas je iznenadilo kad smo upisivali dete u vrtić - rekao je on u objavi.

Prema njegovim rečima, austrijske vlasti čuvaju tablete kalijum-jodida u školama i vrtićima, a daju se isključivo po nalogu države - ako dođe do nuklearne nesreće u blizini Austrije.

- Austrija čuva kalijum i jod tablete u školama i vrtićima. Daju se samo po nalogu države ako dođe do nuklearne havarije u blizini. Njihova uloga je da zaštite štitnu žlezdu dece od radioaktivnog joda - naveo je on u snimku koji je objavio.

U susednim zemljama, kaže, aktivno je čak šest nuklearnih elektrana, a najbliža je udaljena samo 30 kilmetara od Austrije. Tablete su besplatne u apotekama za decu do 18 godina, trudnice i dojilje, a ostali ih mogu kupiti po simboličnoj ceni.

Tablete joda se ne preporučuju osobama preko 40 godina Foto: Shutterstock

- Ne preporučuje se osobama preko 40 godina sa hipertireozom, alergijom na jod i ostalim stanjima. Tablete se uzimaju isključivo ako država izda nalog - kaže on i dodaje da bi ove tablete štitile samo od radioaktivnog joda, ali ne i od izloženosti zračenju.

Inače, iako je rizik od nuklearne nesreće u regionu minimalan, Austrija već decenijama ima jasno definisane mere zaštite stanovništva u slučaju incidenta u nekoj od susednih zemalja.