Versko dobrotvorno starateljstvo Arhiepiskopije beogradsko-karlovačke, pod upravom Njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Porfirija, doniralo je danas 450 higijenskih paketa upravi Okružnog zatvora u Beogradu u cilju dalje distribucije socijalno ugroženim licima lišenim slobode koji se nalaze na izvršenju mere pritvora.

Direktor Uprave za izvršenje krivičnih sankcija Dejan Carević zahvalio je ovoj humanitarnoj organizaciji na pomoći koju godinama pruža licima u najvećoj pritvorskoj jedinici u zemlji.

- Posebnu pažnju poklanjamo duhovnoj brizi u radu sa licima lišenim slobode i podrška Verskog dobrotvornog starateljstva, duže od jedne decenije, nam je od neizmernog značaja - rekao je on i podsetio da predstavnici ove organizacije svake godine tokom Božića i Uskrsa daruju prigodne poklone licima koja se nalaze u pritvorskoj jedinici.

Carević je podsetio da je patrijarh Porfirije u februaru posetio Okružni zatvor u Beogradu i kapelu Vaskrsenja Hristovog koja postoji u ovom zavodu od 2014. godine, a u kojoj se privode kraju radovi na njenom proširenju kako bi primila što veći broj lica

tokom služenja liturgija u vreme najvećih hrišćanskih praznika.

- Poseta patrijarha ovom zavodu je od neprocenjivog značaja jer delimo istu, ljudsku brigu za dobrobit onih koji se nalaze u našem staranju - naglasio je direktor Uprave.

S tim u vezi, on je ukazao da sveštenici koji obavljaju službu duhovnika u zatvorima, dolaze i služe liturgiju u hramovima ili kapelama, što je slučaj u većini ustanova, dok u ostalim zavodima u kojima postoje odgovarajući verski prostori, sveštenici pričešćuju i služe odgovarajuće molebane.