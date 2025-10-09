Slušaj vest

MDS Informatički inženjering, domaća IT kompanija s tradicijom dugom više decenija, koja jednako uspešno posluje u Srbiji i na globalnom tržištu, održala je konferenciju MDS Rewired u renoviranom prostoru Ložionice u Beogradu. Događaj je okupio veliki broj IT stručnjaka, partnera i predstavnika kompanija iz Srbije i regiona, čime je potvrđena uloga MDS-a kao jednog od lidera digitalne transformacije i inovacija.

Tokom konferencije predstavljena su softverska rešenja iz MDS portfolija – AssetOPS za centralizovano upravljanje IT resursima, TicketOPS za efikasno upravljanje incidentima i korisničkim zahtevima, CodeOPS kao platforma za ubrzan i automatizovan razvoj aplikacija, AI alati CleverOPS i VectorOPS za digitalizaciju i obradu dokumenata, kao i DataOPS za naprednu integraciju i analitiku podataka. Posebnu pažnju privukli su i servisi iz oblasti Application Security, sa demonstracijom etičkog hakovanja i zaštite aplikacija, dok je zajednički nastup ITOC i SOC centara dodatno stavio akcenat na ključnu ulogu njihove koordinacije u obezbeđivanju otpornosti i kontinuiteta modernog poslovanja.

Foto: Petar đorđević

Posebno interesovanje izazvalo je predstavljanje rešenja iz oblasti bezbednosti, koja je MDS dodatno ojačao nedavnom akvizicijom kompanije Oktacron, specijalizovane za napredna security rešenja. Ovim strateškim potezom MDS potvrđuje svoju posvećenost daljem razvoju i širenju portfolija u domenu sajberbezbednosti.

„Ponosni smo što je MDS Rewired uspeo da okupi IT zajednicu i pokaže da Srbija ima snažan potencijal za razvoj digitalnih inovacija. Naša rešenja nisu namenjena samo domaćem tržištu – ona su konkurentna i na globalnom nivou, što će se potvrditi već na Gitex sajmu u Dubaiju, gde ćemo MDS portfolio predstaviti međunarodnoj poslovnoj publici”, istakli su iz MDS-a.