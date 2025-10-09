PRIJEPOLJE - Atila Vukomanov nestao je 26. septembra 2025. godine, a poslednji put je viđen dva dana ranije kada je pešice prešao granični prelaz Gostun na granici Srbije i Crne Gore.

Prema informacijama objavljenim na stranici „Nestali Srbija“, sa majkom je poslednji put bio u kontaktu 26. septembra putem aplikacije WhatsApp.

- Atila je trebalo da nastavi put ka Subotici, ali se tog dana gubi svaki trag o njegovom kretanju. Nestali muškarac je visok 190 centimetara, težak 84 kilograma i ima kestenjastu kosu - navodi se na sajtu Nestali Srbija.

Ukoliko neko ima bilo kakve informacije o njegovom kretanju ili ga primeti, apeluje se da odmah obavesti policiju. Više detalja dostupno je na sajtu nestalisrbija.rs.

Kurir.rs/RINA

Ne propustiteBeogradNESTAO VOJKAN SA CERAKA: Istrčao iz kuće i više se nije javio! Porodica brine, ako ga vidite, zovite policiju
Screenshot 2025-10-08 101958.jpg
DruštvoPRONAĐEN DRAGOLJUB IZ OBRENOVCA: Napustio odeljenje neurohirurgije i od tog trenutka mu se izgubio svaki trag
shutterstock-2299750635-copy.jpg
Crna GoraOGNJEN TUKIĆ (31) NESTAO U BARU: Poslednji put viđen pre 14 dana u barskom naselju Rena, porodica moli za pomoć (FOTO)
Ognjen Tukić
DruštvoNestao tinejdžer (16) iz Natalinaca kod Topole: Odvezao se motorom i tada mu se gubi svaki trag! Očajna porodica moli za pomoć (FOTO)
xxxx03-news1-dado-djilas.jpg