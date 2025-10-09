Slušaj vest

Ministarstvo unutrašnjih poslova raspisalo je konkurs za upis polaznika u Centar za osnovnu policijsku obuku u Sremskoj Kamenici. Planirano je da se za obavljanje policijske dužnosti pripremi 850 novih pripadnika.

Još sedam dana ostalo je za upis polaznika u Centar za osnovnu policijsku obuku u Sremskoj Kamenici. Kako kaže potpukovnik policije Slavoljub Drašković, to je period kada stiže najviše prijava.

Foto: Mup

Uslovi za upis budućih policajaca

- Mi smo jako zadovoljni dosadašnjim odzivom, međutim ono što znamo iz ranijih godina, u poslednjim danima bude najviše prijavljenih kandidata. Mi očekujemo da će broj biti zaista veliki i da ćemo moći da vršimo dobru selekciju kandidata - rekao je potpukovnik Policije Slavoljub Drašković, zamenik načelnika Odeljenja u PU za grad Beograd.

Da bi došli do selekcije, potrebno je da ispune uslove - da budu državljani Srbije, da imaju prijavljeno prebivalište u Beogradu, da su završili četvorogodišnju srednju školu, da nisu mlađi od 18, a stariji od 30 godina, da ispunjavaju bezbednosne kriterijume.

Prvi put nije potrebno da kandidat ima vozačku kategoriju, već da su obuku za B kategoriju započeli u auto-školi.

Šta sadrži testiranje kandidata?

- Da bi se formirala rang lista kandidata, oni će biti podvrgnuti odgovarajućim testovima. Prvo je provera jezičke kulture i gramatike srpskog jezika, zatim provera bazičkog motoričkog statusa, psihološko testiranje, a na kraju same policijske veštine koje su neophodne za vršenje policijskih poslova oni će steći tokom obuke. Ako žele da doprinesu zajednici, da budu potpora bezbednosti i da se lično profesionalno razvijaju, onda ovo zaista jeste poziv za njih - rekao je Drašković.

Predviđeno je 850 mesta - 700 policajaca i 150 u saobraćajnoj policiji u PU za grad Beograd.