Danas u Evropskoj uniji počinje primena novog Entry/Exit Systema (EES) - elektronskog sistema evidencije ulazaka i izlazaka stranih državljana iz šengenskog prostora, a Hrvatska je među prvim zemljama koje će danas posle 14 sati početi sa primenom novog režima!

To znači da će promene najpre osetiti putnici iz Srbije i regiona koji svakodnevno preko Bajakova ulaze u Evropsku uniju.

Promene na graničnim prelazima za ulazak u EU Foto: Shutterstock

U Hrvatskoj su saopštili da je sistem u toj zemlji u potpunosti tehnički uspostavljen i da će se primenjivati na svim međunarodnim graničnim prelazima, kao i na pograničnim prelazima.

Postepena primena sistema, kako je najavljeno, znači da će u početnoj fazi raditi po dva sata u svakoj od dve smene od po 12 sati, dakle ukupno četiri sata dnevno.

Svakog narednog meseca, vreme rada sistema će se produžavati za dodatna dva sata, sve dok se ne dostigne puna operativnost, što je planirano za 10. april 2026. godine. Tokom prelaznog perioda, i dalje će se stavljati pečati u pasoše.

Predviđene su posebne EES trake za ulazak i izlazak, prvenstveno za putnike iz trećih zemalja na koje se sistem odnosi. Ipak, u vreme većih gužvi i opterećenja, sistem će se koristiti na svim trakama.

Kurir će sa graničnog prelaza Bajakovo izveštavati kako sistem funkcioniše prvog dana primene.

EES se danas postepeno aktivira na spoljnim granicama EU - od Grčke i Mađarske do Finske i Hrvatske - a Bajakovo je među prelazima koji će služiti kao test za region Zapadnog Balkana, gde se očekuju najveće gužve.

Sistem beleži svaki ulazak i izlazak državljana trećih zemalja, vreme i mesto prelaska, kao i dužinu boravka.

Cilj, prema Evropskoj komisiji, jeste veća bezbednost i bolja kontrola migracija, ali i smanjenje zloupotreba kratkoročnih viza.

Cilj Evropske komisije je veća bezbednost Foto: Printscreen, Nebojsa Mandic

Šta je EES sistem

EES (Entry/Exit System) je novi elektronski sistem koji će beležiti informacije o ulascima i izlascima ne-EU (trećih zemalja) kod granica Šengenskog područja.

Umesto ručnog pečaćenja pasoša pri ulasku i izlasku, sistem će prikupljati:

Osnovne podatke iz putne isprave: ime, datum rođenja, država izdavanja, broj pasoša

Biometrijske podatke: uglavnom skeniranje lica (fotografija) i četiri otiska prsta (gde je to predviđeno)

Mesto, datum i vreme prelaza granice (ulaz/izlaz) Ciljevi sistema Bolja kontrola boravka (prepoznavanje onih koji su prekoračili dozvoljeni boravak)

Bolja bezbednost (mapiranje pokreta, identifikacija sumnjivih obrazaca)

Da putnici ne moraju stalno da dobijaju pečat u pasoš, već da sistem beleži

Zvaničan početak operativnog rada EES sistema je 12. oktobar 2025. Međutim, primeniće se fazno, tokom perioda od oko šest meseci, sve do 10. aprila 2026. godine, kada se očekuje da EES bude u punoj upotrebi na svim granicama. Kako će izgledati procedura ulaska u EU

Dolazak na granični prelaz

Pored obične kontrole (provera pasoša, viznih uslova, dokaza o sredstvima, smeštaju), biće aktiviran EES protokol

Ukoliko je to vaša prva poseta u okviru EES, odnosno do sada niste imali registraciju u sistemu, biće vam uzeti biometrijski podaci: fotografija lica + otisci prstiju

Podaci o ulasku (vreme, mesto) se beleže automatski u sistem

Izlazak iz Šengena

Kod izlaska sistem će to registrovati, odnosno odrediti izlazno vreme, mesto, i povezaćete to sa ulaznim podacima

Sledeće posete/ponovni ulazak

Kada ponovo putujete u Šengen, sistem će koristiti prikupljene podatke da vas "prepozna" (lice/otisci) i proveri da li ste ranije ušli/izašli, da li je došlo do prekoračenja boravka, da li imate aktivne zabrane, itd...

Proces bi trebalo da bude brži, jer neće morati ponovo da se unose svi podaci

U prelaznoj fazi (oktobar 2025 do april 2026), moguće su "olakšice":