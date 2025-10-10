Slušaj vest

Ipak, neki vozači ovih dana razmišljaju o načinima uštede goriva i kako smanjiti potrošnju. Osim očigledne finansijske koristi, racionalna potrošnja goriva ima i pozitivan efekat na životnu sredinu.

1. Ne ostavljajte motor da radi u praznom hodu

Zadržavanje motora u "leru", bilo da čekate u saobraćaju ili zagrevate vozilo ujutru, predstavlja čisto rasipanje goriva. Savremeni motori ne zahtevaju zagrevanje dok vozilo miruje, naprotiv, brže se zagrevaju u vožnji. Pored toga, nepotrebno produženo stajanje s uključenim motorom može povećati habanje agregata i povećati emisiju štetnih gasova.

2. Izbacite nepotrebne stvari iz prtljažnika

Zašto je bitno štedeti gorivo Foto: Shutterstock

Dodatna težina u vozilu direktno utiče na veću potrošnju. Svakih 100 kilograma viška povećava potrošnju za oko pet odsto. Redovno proveravajte sadržaj prtljažnika i izbacite sve što vam nije neophodno za vožnju.

3. Redovno proveravajte pritisak u gumama

Nepravilno naduvane gume povećavaju otpor kotrljanja i opterećuju motor, što vodi do veće potrošnje goriva. Gume prirodno gube pritisak tokom vremena i pri niskim temperaturama. Preporučuje se kontrola pritiska najmanje jednom mesečno, dok su gume hladne. Tačan pritisak možete pronaći u priručniku vozila ili se posavetujte sa vulkanizerom.

4. Servisirajte vozilo redovno

Dobro održavan motor funkcioniše efikasnije. Čak i jednostavne intervencije – poput podešavanja paljenja, zamene svećica ili korišćenja preporučenog motornog ulja - mogu smanjiti potrošnju goriva za nekoliko procenata. Ipak, važno je napomenuti da neke česte zablude, poput verovanja da zamena filtera vazduha značajno smanjuje potrošnju, nisu primenljive na modernim vozilima.

5. Pametno koristite klima-uređaj i prozore

Saveti za smanjenje potrošnje goriva Foto: Scharfsinn / Alamy / Profimedia

U gradskoj vožnji, otvoreni prozori su energetski efikasniji izbor od uključenog klima-uređaja. Međutim, pri većim brzinama na auto-putu, otpor vazduha zbog otvorenih prozora može povećati potrošnju više nego uključena klima. Ključ je u prilagođavanju - u gradu birajte prirodnu ventilaciju, a na otvorenom putu koristite klima-uređaj racionalno.

6. Vozite optimalnom brzinom – oko 90 km/h

Brza vožnja značajno povećava potrošnju. Na primer, vožnja brzinom od 110 km/h troši i do 15 odsto više goriva nego vožnja pri 90 km/h. Idealna brzina za ekonomičnu vožnju zavisi od tipa vozila, ali se uglavnom kreće između 65 i 95 km/h. Teža vozila zahtevaju niže optimalne brzine, dok sportski automobili bolje funkcionišu pri višim.

7. Izbegavajte nagla ubrzanja i kočenja